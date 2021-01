Phil Spector: Fallece el polémico productor musical ganador del Grammy/Foto: Mass Live

El productor musical y asesino convicto Phil Spector murió supuestamente de causas naturales el sábado a la edad de 81 años, según un comunicado emitido por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

El médico forense del condado de San Joaquín determinará la causa oficial de muerte, que hasta el momento no se ha dado a conocer.

Spector fue sentenciado a cadena perpetua en 2009 por el tiroteo fatal en 2003 de la actriz Lana Clarkson. La actriz fue encontrada desplomada en una silla en la mansión de Spector en California con una herida de bala en el paladar.

Phil fue un reconocido productor de la industria, pero cometió un crimen que lo llevó a prisión de por vida/Foto: Biography

¿Quién era Phil Spector?

Spector, que era originario de Bronx, Nueva York, produjo grabaciones de estrellas como The Beatles, Ike y Tina Turner, Cher y The Ramones.

Creador de un estilo de producción que se conoció como "Wall of Sound", el influyente productor formó los Teddy Bears y grabó el único éxito del grupo, "To Know Him is to Love Him", mientras aún estaba en la escuela secundaria.

El enfoque de Spector para la producción discográfica, la superposición de pistas instrumentales y percusión que sustentaron una serie de éxitos en su sello Philles, fue una gran influencia en la música popular en la década de 1960.

Ganó un premio Grammy al Álbum del año como productor de "The Concert for Bangladesh". También fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll y en el Salón de la Fama de los Compositores.

Phil asesinó a la actriz Lana Clarkson, uno de los escándalos más impactantes de la música/Foto: De 10

En febrero de 2003, Clarkson fue encontrado muerto en su casa. La actriz protagonizó la película B de 1985 "Barbarian Queen" y apareció en otras películas, como "Deathstalker", "Blind Date", "Scarface", "Fast Times at Ridgemont High" y "Amazon Women on the Moon".

Trabajaba como anfitriona en House of Blues de Hollywood en el momento de su muerte. ¿Crees que Phil Spector se arrepintió de su crimen antes de fallecer?, ¿Conocías la historia de este productor musical? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

