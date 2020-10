Phil Collins se separa por segunda ocasión de su ex esposa Orianne/Foto: Hollywood

El cantante de "In the Air Tonight", de 69 años, se separó originalmente de Orianne, de 46 años, en 2006 después de seis años de matrimonio, y los dos se reconciliaron 10 años después y volvieron a entablar una relación después de que ella se divorciara del banquero de inversiones Charles Mejjati.

Phil Collins presuntamente pagó a Orianne, una diseñadora de joyas, 46,68 millones de dólares en su divorcio de 2008.

Ahora, informa TMZ, que Collins y Orianne, que comparten hijos Nicholas, de 19 años, y Matthew, de 15, se han retirado nuevamente y ella supuestamente se niega a desalojar su casa.

El medio afirma que Orianne se casó con otro hombre en agosto después de decirle a Collins que estaba de viaje de negocios a Las Vegas. Citando fuentes cercanas al músico, TMZ dijo que Collins le dio a Orianne hasta el viernes por la tarde para hacer las maletas e irse, pero ella se negó y supuestamente lo amenazó con renegociar su acuerdo de divorcio.

El medio también informó que Collins tiene la intención de presentar una demanda de desalojo esta semana.

El abogado de Orianne, Frank Maister dijo en un comunicado a The Sun: "Nos ocuparemos del Sr. Collins en el juzgado, no en la columna de chismes".

¿Por qué regresó Phil Collins con su ex esposa?

En febrero de 2016, Collins confirmó a la revista People que él y Orianne reanudaron su relación, explicando que "no era algo sobre lo que quisiéramos hacer una canción y bailar".

“Pero, obviamente, cuando tienes hijos, hay dos caminos que puedes seguir. Puedes ir por el camino desagradable o puedes ir por el buen camino, y siempre fuimos por el buen camino ... y nos dimos cuenta de que nos extrañamos”, agregó en ese momento.

Al abordar si planeaban casarse nuevamente, Collins dijo en ese momento que volver a casarse no era "imposible, simplemente no se ha discutido".

"Todavía disfrutamos viviendo juntos en una casa y cambiando las bombillas", dijo el ex baterista de Genesis, mientras Orianne agregó: "Estamos de nuevo juntos, estamos muy felices y el tiempo dirá el futuro, ¿quién sabe?"

La pareja también le dijo a People que sus dos hijos estaban "en la luna" sobre su reunión. “Matthew estaba diciendo que era su deseo para su cumpleaños. Nació el primero de diciembre y dijo: 'Oh, mi deseo se hizo realidad'”, dijo Orianne en ese momento.

Un elemento que probablemente acercó al dúo fue sus luchas mutuas por la salud. Después de que una operación de columna en 2014 dejara a Orianne parcialmente paralizada, Collins vino a Suiza para cuidar a sus hijos, momento en el que Orianne (quien desde entonces recuperó la movilidad) dijo que su ex era "excelente para apoyarme durante meses de agonía". Collins dijo anteriormente: “[Los niños] necesitaban a uno de nosotros. Ahora nos tienen a los dos, les guste o no".

Collins también se ha ocupado de sus propios problemas de salud a lo largo de los años. En 2017, el artista se cayó mientras iba al baño en medio de la noche, donde se golpeó la cabeza con una silla, según una publicación en su página de Facebook en ese momento.

Orianne Cevey y Phil hicieron muy felices a sus hijos con su regreso. Sin embargo, con la reciente separación, los jóvenes podrían tener algún conflicto con sus padres/Foto: Pro TV

Collins requirió puntos de sutura por un "corte severo en la cabeza cerca del ojo". Estuvo recluido en el hospital durante 24 horas en observación.

El cantante también se sometió a una cirugía de espalda en 2015 y reveló que el daño en los nervios y las múltiples fracturas del pie lo dejaron con la sensación de que camina "sobre bastones".

“No sé si alguna vez estaré lo suficientemente en forma para volver a tocar la batería en la gira”, dijo Collins sobre su salud en 2017.

“Mi brazo izquierdo ha cambiado, es una cuestión neuronal. La cirugía de espalda que tuve fue excelente, quiero decir, ¿qué tan buena puede ser la cirugía? Pero estaba libre de problemas. Pero luego, cuando me estaba recuperando con muletas, me caí y me fracturé el pie”, reveló el músico.

Él concluyó: “Cuando me recuperé de la cirugía del pie, volví a caer y me fracturé otra parte del mismo pie. Mi pie derecho ahora está completamente entumecido". ¿Crees que la ex esposa de Phil Collins le fue infiel durante su regreso?