Pharrell Williams logra récord histórico con su canción “Happy”/Foto: Stereo Cien

Pharrell Williams es un cantante, compositor, rapero, músico y productor de Estados Unidos que ha conseguido grandes éxitos en su carrera en la industria. Sin embargo, una de las canciones que lo llevó a una fama internacional, es la canción “Happy”, tema que fue creado como parte de la banda sonora de la cinta “Mi Villano Favorito 2” y que recientemente logró un récord histórico.

La canción “Happy” hasta el momento cuenta con más de 600 millones de reproducciones en su video oficial de Youtube, y más de 3 millones de likes. Este clip fue estrenado en el 2014, pero el audio se lanzó en el 2013, consiguiendo las primeras posiciones en las listas de popularidad musical.

Sin embargo, hace poco se dio a conocer que “Happy” de Pharrell Williams de 47 años, es la canción más escuchada de la década en Reino Unido. Este logro es histórico en la carrera del cantante estadounidense, ya que siendo un artista extranjero, es uno de los favoritos de la población británica, esta información fue dada a conocer por la compañía Phonographic Performance Limited (PPL).

Otras canciones que quedaron junto a Happy

“Happy” consiguió el primer lugar de las canciones más escuchadas en la última década en Reino Unido. Sin embargo, existen otras canciones que quedaron en las siguientes posiciones. “Rolling in the deep” de Adele ocupó el segundo lugar. Mientras que la tercera posición fue para “Moves like Jagger” del grupo Maroon 5 en colaboración con la cantante Christina Aguilera.

Pero el cantante y productor Pharrell Williams no sólo consiguió el primer lugar de la lista de popularidad, sino que también volvió a entrar en este top de la década en la cuarta posición con la canción “Get Lucky”, que realizó con Daft Punk. La canción que quedó en quinto lugar fue “Can’t Stop The Feeling!” de Justin Timberlake.

Pharrell Williams inició su carrera como rapero, pero también puede dominar otros géneros musicales, mientras que como productor ha conseguido destacar en la industria. “Happy” consiguió un premio Grammy en el 2015 como la mejor interpretación vocal pop solista, además estuvo nominada en ese mismo año a los premios Oscar.