Pharrel Williams y Robin Thicke pagarán millonaria multa por "Copiones"

Blurred Lines, la candente canción interpretada por los cantantes Robin Thicke y Pharrel Williams fue un rotundo éxito durante su estreno en el año 2013, puesto que se mantuvo en las listas de popularidad por muchas semanas, y le dio el salto a la fama a una de las celebridades más sensuales de los últimos años: Emily Ratajkowski.

Pero no todo fue éxito, pues ahora la canción podría significar una perdida millonaria para los artistas, por “Plagiar” la música de un mítico cantante.

¿Quién es el cantante afectado?

Marvin Gaye

Después de su estreno, la familia de un famoso cantante de la década de los 70’s salió a la luz al demandar a los artistas por plagiar elementos de una de las canciones más emblemáticas de su fallecido pariente.

Se trata nada más y nada menos que de Marvin Gaye, un legendario cantante de “Soul”, cuya música aún sigue escuchándose, y esto trajo como consecuencia que una de sus canciones, titulada “Got to give it up” del año 1976 fuera plagiada por los artistas.

La demanda procedió de manera que Robin Thicke y Pharrel Williams tendrán que pagar la suma de más de 5 millones de dólares a la familia del fallecido cantante, de los cuales 2,9 millones serían una indemnización por daños pagados por la disquera responsable, 1,76 millones saldrían de la cuenta de Robin Thicke y 360,000 dólares serían aportados por el intérprete de “Happy” Pharrel Williams.

La suma total era de 7 millones de dólares, pero la indemnización logró reducirse a 5.3 millones, con la condición que de ahora en adelante, la familia de Marvin Gaye recibiría el 50% de las regalías que “Blurred Lines” siga acumulando.