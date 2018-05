Petra Nemcova, la sensual modelo, se preocupa por los niños del mundo

La sexy modelo de 38 años, Petra Nemcova, vino a la Ciudad de México para encabezar su segunda gala en un hotel de Paseo de la Reforma, en donde recaudará fondos y hablará de la importancia de Happy Hearts Fund ante invitados ya confirmados como la actriz estadounidense Nicole Scherzinger y la mexicana Celina del Villar.

A través de su fundación, Happy Hearts Fund, ha entregado más de 150 planteles en el mundo, incluyendo 10 en México.

Una publicación compartida por Petra Nemcova (@pnemcova) el Abr 27, 2018 at 10:37 PDT

Esta fundación la inició la guapa modelo en el año 2006, a raíz de su experiencia como sobreviviente del tsunami del 2004 que azotó Asia.

La Sexy Petra Nemcova es una reconocida modelo, por haber incursionando en la firma de lencería Victoria’s Secret, Bvlgari, Benetton y La Perla.

Compartió en entrevista algunas de sus percepciones sobre su empeño en sacar adelante a su fundación Happy Hearts, que ayuda a la reconstrucción de escuelas que han sido dañadas por desastres naturales.

Una publicación compartida por Petra Nemcova (@pnemcova) el Mar 30, 2018 at 6:16 PDT

Me enfoco en las escuelas porque son un sitio seguro en un ambiente hostil, es a donde los niños pueden llegar a sentirse protegidos de un entorno difícil, hay lugares que han sido afectados por la violencia, el crimen organizado, como en algunas poblaciones de México. Comento la guapa modelo.



Algún día sí quiero ser madre, sí me visualizo con mis propios niños, y me estoy preparando de todas las maneras para acercarme a los niños. Es súper importante tener el tacto y la conciencia de cómo tratarlos y de cómo ayudarlos. Aunque suene trillado, son el futuro de nuestras naciones.