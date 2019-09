Peter Tosh, se cumplen 32 años del asesinato de una gran figura del reggae

Todos recuerdan al León de Kingston como la figura más importante de Jamaica y de la música reggae gracias a su éxito musical y visión pacifista basada en el amor fraternal. Pero junto a Bob Marley siempre hubo un personaje detrás, creciendo junto a él como un amigo y competencia, pues tenía una opinión diferente sobre la decadencia social y los problemas que aquejaban al mundo en ese tiempo.

Tosh ponía en peligro su vida entre las batallas políticas que dejaron cientos de asesinatos en los distritos más pobres de Jamaica.

Peter Tosh no era un pacifista como su colega, él era más un activista revolucionario, que creía más en las acciones que en pensamientos utópicos. Haciendo comparaciones Marley queda como un simple idealista con falsas intenciones, pues mientras él llamaba a la unidad por medio de canciones de protesta, su ex compañero en The Wailers daba discursos políticos muy peligrosos atacando al primer ministro Michael Manley y al líder político Edward Seaga –a quienes invitó Bob Marley al concierto One Love.

Peter Tosh contó con el respeto y amistad de Mike Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones.

gran éxito como músico, casi tanto como Bob Marley. Su camino a la fama inició en 1976 cuando publicó el álbum Legalize It, con el que buscaba abiertamente la legalización de la marihuana, sobre todo en Gran Bretaña. Además, salió de gira por Estados Unidos junto a The Rolling Stones, donde surgió una gran amistad y admiración que derivó en los discos Bush Doctor y Mystic Man, así como el dueto que tiene con Mick Jagger en "(You gotta walk) Don't look back" y los temas "Jah Seh No" y "Buk-In-Hamm Palace". También apoyó y disparó la carrera de varios intérpretes como la magnífica Gwen Guthrie, Robbie Shakespeare y Sly Dunbar.

Muchos dicen que Peter Tosh era el indicado para ocupar el puesto de Marley después de que este muriera por un melanoma en 1981, aunque en realidad eran músicos muy diferentes, ya que no es lo mismo suplicar por la paz que pelear por ella.

