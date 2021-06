Peter Dinklage siempre fue apoyado y motivado por su familia, por lo que su condición no fue un tema que lo afectara de manera personal, aunque aceptó que en algún momento de su infancia se sintió enojado por ser más bajo que los demás niños, por eso no acepta papeles de enanos, no quiere alimentar los estereotipos ya existentes.

Nada lo detuvo para cumplir sus metas; desde muy pequeño quiso ser actor y es un ejemplo de superación en Hollywood, aunque el evita mostrarse como tal, pues se considera como una persona más.

Enfrentó un panorama difícil en una industria compleja y estereotipada y rechazó muchos trabajos cuando aún no era conocido como tal para evitar ser encasillado por su estatura.

Dio vida a “El Vengador Tóxico” un terrorífico personaje que le permitirá alcanzar un nuevo éxito en su carrera.

¿Qué enfermedad tiene Peter Dinklage?

El actor nunca se acomplejó por su condición

Desde muy pequeño supo que padecía acondroplasia, enfermedad que afecta el crecimiento de las extremidades y la columna vertebral.

Su estatura de 1.35 metros no le impidió seguir sus metas. Además, nació en una familia de clase baja, en Morristown, Nueva Jersey y desde siempre fue una persona extrovertida gracias al apoyo de sus padres, quienes le dieron la seguridad necesaria para no acomplejarse.

“Nunca hablé de mi estatura con mi familia. No había nada que explicar. Es como tener que explicar tus manos. Creces con ello, es parte de ti”.

¿Cuántos hijos tiene Peter Dinklage?

El actor ha mantenido en privada a su familia

Tiene dos hijos, una niña y un niño; la mayor nació en 2011 y se saben muy pocas cosas sobre ella.

Su segundo hijo nació en el 2017. La pareja del actor se dejó ver en pocos eventos públicos ya estando embarazada, pero la pareja nunca confirmó nada hasta que finalmente en septiembre reaparecieron con su bebé recién nacido.

No se sabe el nombre de ninguno de los dos, ya que el actor ha preferido dar una vida privada a sus pequeños.

Se sabe que Peter Dinklage tiene una hermosa relación con su hija, pero la pequeña podría pasar desapercibida, pues pocas veces aparece con sus papás en el ojo público.

