¿Pete Davidson tiene tatuado el nombre de Kim Kardashian en el pecho?

Pete Davidson acaba de demostrar que su amor por Kim Kardashian es serio. Parece que la estrella de “Saturday Night Live” se ha tatuado el nombre de su novia en el pecho. La tinta fresca, "KIM" en letras negras, se reveló en capturas de pantalla eliminadas desde su acalorado intercambio de textos con Kanye West el domingo.

Después de ver las fotos, algunos fanáticos sugirieron que Kardashian, de 41 años, incluso podría haber tatuado a Davidson, de 28, y muchos sugirieron que "se parece" a su letra.

“Dios mío, chicos: PETE TIENE UN KIM TAT”, escribió la podcaster Amanda Hirsch en la cuenta de Instagram “Not Skinny But Not Fat”, llamando la atención sobre la tinta al resaltar una sección de su pecho en una foto.

“Parece algo hecho por alguien que no tatúa. Supongo que dejó que Kim lo hiciera”, sugirió un fan en la sección de comentarios. “Todo es muy Kravis”, intervino otro, refiriéndose al tatuaje que Travis Barker se hizo con el nombre de la prometida Kourtney Kardashian en abril de 2021.

La selfie que muestra el tatuaje apareció el domingo cuando el colaborador del comediante "King of Staten Island", Dave Sirus, compartió capturas de pantalla de la conversación de texto del comediante Pete Davidson con West, de 44 años.

“Yo, es Skete. ¿Puedes tomarte un segundo y calmarte? Son las 8 a. m. y no tiene por qué ser así”, le envió un mensaje de texto a West el domingo.

“Kim es literalmente la mejor madre que he conocido. Lo que ella hace por esos niños es increíble y tienes mucha suerte de que ella sea la mamá de tus hijos”, continuó. “He decidido que no voy a dejar que nos trates de esta manera nunca más y he terminado de estar callado. Haz crecer la m**rda”, sentenció.

De acuerdo con las capturas de pantalla, que La Verdad Noticias confirmó que son reales, el rapero Kanye West preguntó: “Oh, estás usando blasfemias ahora. ¿Dónde estás ahora mismo?". Davidson respondió con una selfie de sí mismo sin camisa debajo de las sábanas y bromeó: "En la cama con tu esposa".

La Verdad Noticias informa que, Kardashian y Davidson generaron rumores de romance por primera vez en octubre de 2021 después de que ella presentara “SNL”. La estrella de reality fue declarada legalmente soltera a principios de este mes, luego de solicitar el divorcio de West en febrero de 2021.

