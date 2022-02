Pete Davidson se reincorpora a Instagram en medio del drama de Kanye West.

Pete Davidson se ha reincorporado a Instagram por cuarta vez desde que abandonó por primera vez la plataforma de redes sociales en 2018.

Un nuevo perfil, con la marca de verificación de Instagram, para Davidson se lanzó el miércoles, solo días después de que Kanye West subió a la plataforma para bombardear al comediante con insultos en un esfuerzo por recuperar a la ex y novia de Davidson, Kim Kardashian.

“MIRA ESTE D–KHEAD”, West, de 44 años, subtituló una foto de paparazzi de Davidson y Kardashian antes de burlarse de su reciente anuncio de Calvin Klein junto a Machine Gun Kelly y decirle a Davidson que nunca conocería a los hijos que tiene con Kim. Sin embargo, Pete Davidson nunca ha estado en casa de Kim Kardashian ni conoce a sus hijos.

La nueva página de Pete Davidson bajo el identificador de Instagram @pmd no seguía a nadie, tenía 0 publicaciones y poco menos de 160 seguidores en el momento en que se publicó esta historia.

La estrella de “Saturday Night Live”, de 28 años, abandonó el sitio por primera vez en el verano de 2018 citando su salud mental, y compartió con los fanáticos en ese momento: "No, no hay nada malo. No pasó nada. No, no hay nada críptico en nada. Ya no quiero estar en Instagram. O en cualquier plataforma de redes sociales".

“Internet es un lugar malvado y no me hace sentir bien. ¿Por qué debería pasar tiempo con energía negativa cuando mi vida real está jodidamente iluminada? El hecho de que incluso tenga que decir esto prueba mi punto. Los amo a todos y estoy seguro de que volveré en algún momento. El matón de tu barrio, Pete", escribió en ese momento.

Regresó, pero se fue nuevamente en diciembre de 2018 después de compartir una nota preocupante en la que afirmó: “Realmente ya no quiero estar en esta tierra. Estoy haciendo todo lo posible para quedarme aquí para ti, pero en realidad no sé cuánto tiempo más podré durar. Todo lo que he tratado de hacer fue ayudar a la gente. solo recuerda que te lo dije.

Irónicamente, la publicación siguió al cómic elogiando al rapero Kanye West por su "valentía" al hablar sobre problemas de salud mental en ese momento. Luego regresó a la red social cinco meses después, en abril de 2019, antes de borrar su cuenta una vez más al mes siguiente.

La Verdad Noticias informa que la estrella regresó una vez más en mayo de 2020 para promocionar la película semiautobiográfica dirigida por Judd Apatow "The King of Staten Island". Esa cuenta también fue finalmente desactivada.

