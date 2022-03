Pete Davidson se hace un tatuaje en honor a su novia Kim Kardashian

Kim Kardashian acudió a las redes sociales el sábado para compartir uno de los varios tatuajes que su novio Pete Davidson le ha dedicado al magnate.

Kardashian, de 41 años, publicó una foto del tatuaje del cómic "MY GIRL IS A LAWYER" en Instagram el sábado. Parece que el tatuaje está ligeramente por encima de su clavícula izquierda.

Durante una aparición en “The Ellen DeGeneres Show” este mes, la superestrella de la telerrealidad reveló que el cómico de “SNL” tiene no solo uno, sino múltiples tatuajes en su honor. “Tiene algunos tatuajes, algunos lindos, que se hizo”, dijo la fundadora de Skims. “Mi favorito… dice: 'Mi chica es abogada'”.

La Verdad Noticias informó anteriormente que, Davidson también se tatuó el nombre de Kim en su pecho, de modo que incluso si se separan, nunca olvidará el tiempo que pasó con la aspirante a abogado.

Si bien la madre de cuatro hijos técnicamente aún no es abogada, recientemente le dijo a Vogue Hong Kong que "sueño con algún día crear un bufete de abogados exitoso". Agregó que “nunca trabajó tan duro” en nada en su vida como en aprobar el examen de “baby bar” de California en diciembre de 2021.

“Tenía que ser muy diligente en el estudio y dedicar cada minuto libre que tenía”, le dijo a la revista. “Me apasiona mucho la reforma de la justicia penal y quiero abogar por aquellos que siento que fueron condenados injustamente”.

La Verdad Noticias informa que la también empresaria Kim Kardashian aprobó la "barra de bebés", conocida formalmente como el examen de estudiantes de derecho de primer año, después de reprobar la prueba tres veces.

“Esto no fue fácil ni se me entregó. ¡Reprobé este examen 3 veces en 2 años, pero me levanté cada vez y estudié más y lo intenté de nuevo hasta que lo logré!” ella compartió en una publicación en Instagram en diciembre después de finalmente fallecer.

