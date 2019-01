Pete Davidson olvida a su ex Ariana Grande con sexy actriz (FOTO)

Pete Davidson quien es un comediante de televisión, luego de haber finalizado su noviazgo con la famosa cantante Ariana Grande, fue visto coquetear con la actriz Kate Beckinsale después de la ceremonia de los Globos de Oro 2019, pues al concluir la entrega de premios, posteriormente se realizó una fiesta, donde diversas personalidades del mundo del cine y televisión acudieron.

Han especulado que una fuente cercana a Entertainment Tonight dijo que ambos famosos fueron vistos muy juntos.

Tal parece que Pete Davidson quiere olvidar a su ex Ariana Grande, pues como recordamos el año pasado causaron furor en rede sociales, debido a su relación tan repentina y luego de anunciar su compromiso, ambos lucían muy felices juntos pero una triste noticia acabo con la historia de amor entre ellos, la muerte de Mac Miller afectó demasiado a la intérprete de "Thank u, Next" y por ese motivo decidió terminar su noviazgo con Davidson.

Después de haber anunciado su ruptura, ambos querían olvidar su pasado y decidieron ocultar sus tatuajes que se habían hecho juntos, pero lo más sonado fue el mensaje suicida que escribió Pete Davidson en redes sociales y tras esa publicación decidió eliminar su cuenta oficial de Instagram.

Según han revelado que Pete Davidson y la actriz Kate Beckinsale estaban platicando en el patio trasero del lugar, mientras que un amigo del comediante les llevaba bebidas a ambos, la famosa de 45 años, disfrutaba de la compañía de Pete durante la fiesta.