Pete Davidson olvida a Ariana Grande con otra mujer...¡20 años mayor que él! (FOTO)

Uno de los escándalos más impactantes del año pasado fue la ruptura y el fin del compromiso entre la famosa cantante Ariana Grande y el comediante Pete Davidson, pues aunque la boda parecía un hecho confirmado, a tan solo unos meses del gran día, decidieron ponerle fin a la relación, lo que desencadenó una guerra de comentarios entre las dos estrellas.

Después de la ruptura, Ariana Grande se tomó tiempo para olvidar a su ex recordando a su ex pareja, el rapero Mac Miller, y ahora parece ser que Pete también decidió olvidarla, pues fue captado con su nueva pareja.

¿Quién es la pareja de Pete Davidson?

Kate Beckinsale, Pete Davidson

Tras la ruptura de la famosa pareja, los reflectores se enfocaron en el famoso comediante Pete Davidson, pues después de los Golden Globes se le vio pasando mucho tiempo junto a la famosa actriz Kate Beckinsale, pues durante toda la ceremonia de premios se la pasaron juntos conversando, aunque desde entonces se especuló una relación entre ambos, la actriz a modo de broma desmintió el hecho diciendo que en realidad la mujer que estaba con el comediante era su madre.

Ahora ya no hay modo de negar la relación pues la pareja de famosos nuevamente ha sido captada en cámara, donde se veían muy cariñosos e incluso tomados de la mano. Esto sucedió durante un espectáculo que ofreció Pete Davidson en “Largo at the Coronet”. Donde Kate Beckinsale acudió para apoyarlo.

Kate Beckinsale, Pete Davidson

Cabe destacar que el escandalo se desató al descubrirse la diferencia de edades entre ambos famosos, pues mientras Pete Davidson tiene actualmente 25 años, Kate Beckinsale lo supera con creces, pues la actriz tiene 45 años.

Ariana Grande