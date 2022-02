Pete Davidson llama oficialmente a Kim Kardashian su "novia"

Pete Davidson se refirió públicamente a Kim Kardashian como su "novia" por primera vez. La estrella de Saturday Night Live, de 28 años, dejó caer el título de GF mientras discutía cómo maneja su vida en el centro de atención durante una entrevista con People.

"No tengo Instagram ni Twitter ni nada de eso. Entonces, la mayor parte de mi vida diaria es subirme a los autos y asistir a un set", dijo Pete en la entrevista publicada el lunes 7 de febrero. "O, si estoy fuera, me quedo con mis amigos o me relajo con mi novia adentro". Y agregó: "Así que no hago mucho".

La relación entre Pete Davidson y Kim Kardashian

Como mencionamos en La Verdad Noticias, a pesar de ser fotografiado casi cada vez que sale, Pete Davison se encogió de hombros ante el estrés de ser el centro de atención y dijo que su creciente fama tiene un impacto prácticamente "cero" en su vida cotidiana.

"De vez en cuando, alguien te grita algo, o puede ser difícil conseguir Dunkin' Donuts", compartió. "Pero aparte de eso, está bastante bien. No es horrible. Podría ser mucho peor".

E! News informó a mediados de noviembre que Kim, de 41 años, y Pete estaban saliendo oficialmente, luego de semanas de rumores de romance y nueve meses después de que ella solicitó el divorcio de Kanye "Ye" West, con quien comparte cuatro hijos.

Desde que hicieron público su romance, la pareja ha sido vista en una gran cantidad de salidas, incluida una cita para comer pizza en Los Ángeles y un viaje al cine en Staten Island, Nueva York, donde nació Pete. Incluso hicieron un viaje romántico a las Bahamas juntos para comenzar el 2022.

Kim y Pete están muy enamorados

En enero, una fuente cercana a Kim Kardashian le dijo a E! News que Kim y Pete estaban "muy enamorados el uno del otro" y que la alumna de Keeping Up With The Kardashians se ha enamorado perdidamente del comediante.

"Le encanta la facilidad de la relación y lo divertida y diferente que es", dijo la fuente. "Ella está haciendo cosas que no ha hecho en años y él la está exponiendo a todo tipo de citas diferentes". La fuente agregó: "Están muy contentos con el lugar donde están las cosas". Si bien Kim aún no se ha referido públicamente a Pete como su novio, su ex sí.

En una entrevista reciente con Hollywood Unlocked, Ye afirmó que recientemente fue "detenido" en la puerta de la casa de la familia de Kim, su antiguo hogar, por su equipo de seguridad después de recoger a sus hijos de la escuela. Él dijo: "Escuché que el nuevo novio está en la casa a la que ni siquiera puedo ir".

Sin embargo, otra fuente en ese momento le dijo a E! News que la acusación era falsa. "Pete nunca ha estado en la casa. Nunca ha conocido a los niños", dijo una fuente en enero. "Kim ha establecido límites. Es su casa. Kanye no puede venir sin avisar".

