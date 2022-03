Pete Davidson le envió un mensaje a Ye "alardeando" acostarse con Kim Kardashian.

Kanye West afirma que recibió mensajes de texto de Pete Davidson, alardeando de cómo se está acostando con Kim Kardashian.

“En este punto está yendo demasiado lejos. Dios, por favor. El novio me envía un mensaje de texto, me enemista, alardeando de estar en la cama con mi esposa”, alegó el rapero en un video compartido en Instagram el domingo, en el que estaba rezando a la cámara.

“Lo pensé públicamente durante un año y medio. Me han arrastrado, cómo ella no es mi esposa, no tiene el apellido”. El rapero Kanye West continuó y afirmó: "Ahora me envía mensajes de texto, habla y se jacta de cómo está en la cama con mi esposa".

Kanye West refuta los mensajes de Pete Davidson

Ye agregó: "Yo digo, 'Bueno, ¿quién está cuidando a mis hijos si me está enviando mensajes de texto, presumiendo de estar en la cama con mi esposa?'". Durante otra parte del video, West, de 44 años, abordó su batalla de divorcio en curso con Kardashian, de 41 años. Un juez declaró a los dos legalmente solteros a principios de este mes.

“Y pensé que esta ya no era mi esposa legalmente desde que conseguí que el abogado finalmente terminara el divorcio. Cada vez que hago algo positivo, viene algo negativo”, dijo.

“Voy a buscar la computadora portátil de [el ex de Kardashian] Ray J, luego ella bromea sobre el divorcio. Voy y cambio al abogado para que finalmente podamos divorciarnos y de alguna manera soy yo el que es el acosador”, sentenció.

Duras conversaciones de texto entre Davidson y West

El comediante Dave Sirus, quien ha trabajado con Davidson como escritor invitado en "SNL" y "The King of Staten Island", agregó combustible al fuego el domingo al compartir capturas de pantalla de las supuestas conversaciones de texto entre Davidson y West a través de Instagram. *Un mensaje de Pete*”, subtituló su publicación.

La Verdad Noticias informa que, las últimas publicaciones de Kanye West en las redes sociales se producen pocos días después de que Kim Kardashian hiciera oficial su noviazgo con Pete Davidson en Instagram. Los dos se conectaron después de que la estrella de telerrealidad presentara "Saturday Night Live" en octubre de 2021.

