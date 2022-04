¿Pete Davidson estará en el nuevo reality show de las Kardashians?

Kim Kardashian y Pete Davidson han sido inseparables desde que comenzaron a salir en octubre del año pasado y ahora los fanáticos se mueren por saber si él aparecerá en el nuevo reality show de la familia; Las Kardashian.

La pareja primero mantuvo su romance fuera del centro de atención, pero recientemente hicieron su debut juntos en la alfombra roja en el estreno de The Kardashians mientras la familia promocionaba su nuevo programa de Hulu y Disney+, que se emitirá el 14 de abril.

La popular serie de 20 temporadas de la familia Keeping Up With The Kardashians finalizó el año pasado, y ahora el clan Kardashian-Jenner está listo para ser aún más abierto con los fanáticos a medida que acceden al nuevo capítulo de sus vidas.

¿Qué abordará el reality show "The Kardashians"?

La Verdad Noticias informa que, el nuevo programa abordará el compromiso de Kourtney con Travis Barker, el embarazo de Kylie Jenner con su bebé, los problemas de la relación de Khloe con Tristan Thompson y, por supuesto, el divorcio en curso de Kim con Kanye West.

¿Cuándo aparecerá Pete Davidson en Las Kardashian?

¿Pete Davidson estará en el nuevo reality show de las Kardashians?

Según TMZ, los fanáticos tendrán que esperar para ver a Pete en la pantalla en la nueva serie de telerrealidad de Kardashians. La publicación dijo que el comediante de SNL no aparecerá en la pantalla durante los episodios, ya que la filmación terminó en la primera temporada, y tendremos que esperar hasta una posible temporada 2 para ver a Pete en el programa.

Sin embargo, se mencionará al comediante Pete Davidson y cómo comenzó su relación, y Kim le dijo recientemente a Variety en una entrevista que los reality shows no son realmente el entorno natural de Pete.

Ella dijo: “No he filmado con él... y no me opongo. Simplemente no es lo que hace. Pero si hubiera un evento y él estuviera allí, no le diría a las cámaras que se fueran”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.