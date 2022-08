Pete Davidson está en terapia tras el intenso acoso de Kanye West

Meses de acoso virtual por parte de Kanye West, mermaron la salud mental del comediante Pete Davidson , quien ha tenido que acudir a un especialista para recibir "terapia de trauma".

De acuerdo con información de la revista People, el cómico y actor ha decidido "buscar ayuda" después de que el rapero lo amenazara en las redes sociales e hiciera una publicación en la que afirmaba que estaba "muerto", en una página de periódico falsa como celebración por su reciente separación de Kim Kardashian.

Y es que, la ex estrella de Saturday Night Live tomó la "atención y la negatividad" del cantante como un "desencadenante" y ha estado recibiendo "terapia de trauma" desde abril.

Una fuente cercana al actor afirmó a la publicación: "Él ha estado en 'terapia de trauma' en gran parte [debido a Kanye]. La atención y la negatividad del rapero y sus payasadas fueron un desencadenante para él y ha tenido que buscar ayuda".

Por su parte, la empresaria, fundadora de la marca SKIMS, defendió a su ahora ex pareja de las agresiones del papá de sus hijos. Otro informante reveló a la revista que la estrella de la televisión "no va a tolerar este tipo de comportamiento" por parte de su ex marido.

A pesar de la situación, las fuentes aseguran que Pete no se arrepiente de su relación de nueve meses con Kim.

"[Pete] no se arrepiente de haber salido con Kim y quiere que quede muy claro que ella no ha hecho más que apoyarle durante su relación. En el futuro, él sólo quiere centrarse en su carrera", agreg´ la fuente.

Kim Kardashian y Pete Davidson se separan

Kim y Pete se separaron la semana pasada después de luchar para hacer que sus apretadas agendas y la distancia funcionaran. Mientras ella se dedicaba a hacer crecer sus negocios, él se ha enfocado en filmar una película en Australia. La pareja había estado saliendo durante nueve meses después de que su romance comenzara en octubre de 2021.

