Pete Davidson contrata nuevos guardaespaldas tras amenazas de Kanye West.

Parece que Pete Davidson no está tomando la letra de la última canción de Kanye West en broma, pues según fuentes cercanas, el comediante ha contratado seguridad extra.

La Verdad Noticias reveló la semana pasada que el exesposo de Kim Kardashian, ahora pareja de Pete Davidson, escribió una canción llamada “Eazy” donde decía que iba a “patearle el trasero a Pete Davidson”.

Y aunque el joven comediante de "Saturday Night Live" no le tiene miedo al millonario rapero, Pete Davidson paga más guardaespaldas porque sabe que Kanye West tiene muchos fanáticos que harían cualquier cosa por él.

Afirman que Pete Davidson teme a Kanye West

“Pete no le tiene miedo a Kanye, pero le preocupa que tenga una gran base de seguidores. Tus seguidores pueden escuchar tus canciones y actuar en consecuencia. Por eso Pete ha contratado más seguridad", afirmó una fuente luego de que Kanye West amenazara con golpear a Pete Davidson en una nueva canción.

“Pete nunca había usado la seguridad en el día a día, ni siquiera cuando estaba comprometido con Ariana Grande. Pero salir con Kim Kardashian lo ha hecho alcanzar un nuevo nivel de fama. Pete ahora es una superestrella, pero eso tiene un precio”, añadió.

“Pete no quiere ningún riesgo. Siempre que está con Kim, usan su seguridad. Pero ahora Pete necesita su propio guardaespaldas cuando está solo”, expuso.

¿Cómo va la separación de Kim Kardashian y "Ye"?

Pete Davidson contrata nuevos guardaespaldas tras amenazas de Kanye West.

Lamentablemente, la separación de Kim y Kanye ha sido todo menos amistosa, por lo que este fin de semana, Ye afirmó que ya no está invitado a los cumpleaños de sus propios hijos y que su ex no lo dejará entrar a su casa si Davidson está presente. Más tarde ese día, Kanye West llegó a la fiesta de su hija Chicago tras criticar a las Kardashians.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.