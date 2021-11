Pete Davidson celebra su cumpleaños en compañía de Kim Kardashian y Kris Jenner.

Pete Davidson llamó la atención en su cumpleaños número 28 con su supuesta nueva novia Kim Kardashian, según las nuevas fotos compartidas por la cabeza detrás del legendario grupo Public Enemy, Flavor Flav.

La ex estrella de "Flavor of Love", de 62 años, compartió dos fotos de sí mismo con la pareja el miércoles, solo un día después del cumpleaños con fecha 16 de noviembre de la estrella de Saturday Night Live.

Al trío se unió la madre de Kardashian, Kris Jenner, quien junto a la estrella de “Keeping Up With the Kardashians” y Davidson vestían ropa de salón SKIMS marrón y negra.

Pete celebró su cumpleaños con Kim y Kris Jenner

Mientras que Kris Jenner se puso un conjunto completo, a Kim Kardashian se le hizo una foto usando solo la mitad inferior mientras que Pete Davidson usó la parte superior a juego.

“FLAVOR FLAV ::: celebrando el cumpleaños de mi hijo adoptivo Pete Davidson con las leyendas @kimkardashian y @krisjenner”, el rapero subtituló sus fotos del cuarteto.

"Pete... nunca me quité un reloj del cuello para dárselo a alguien y tú serás la última persona por la que haga esto... Te queda muy bien... Feliz cumpleaños...", escribió el rapero.

¿Cuándo empezaron a salir Kim Kardashian y Pete Davidson?

Kim Kardashian fue vista por primera vez de la mano del lotario en un paseo en Knott's Scary Farm en el sur de California, poco después de su concierto de presentadora de "SNL", donde la pareja compartió un beso durante un sketch.

La Verdad Noticias informa que la empresaria e infuencer más tarde voló a la ciudad de Nueva York, sitio natal de Davidson, donde la pareja tuvo citas en solitario y en grupo en Staten Island y Manhattan. Sin embargo, esto dijo Pete Davidson ante los rumores de romance con Kim Kardashian.

"Esto no es un truco", dijo una fuente cercana a Kim Kardashian a The Post sobre su conexión floreciente con Pete Davidson. “Kim no necesita hacer eso, ese no es su estilo. Hay muchas otras cosas que podría hacer para llamar la atención”. “Es muy temprano, pero hay interés de ambos lados. Lo difícil es ponerle una etiqueta a lo que sea”.

