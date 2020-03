Pese al riesgo, Zuria Vega OCULTÓ su embarazo para poder actuar en una película/Foto: Telemundo

La reconocida actriz Zuria Vega realizó una fuerte revelación en una entrevista, ella admitió que decidió ocultar su embarazo durante el rodaje de la película “¿Y cómo es él?”, para poder actuar a lado de sus compañeros Mauricio Ochmann y Omar Chaparro, pese a que habían algunas escenas de posible riesgo para una mujer embarazada.

Zuria Vega de 31 años realizó una entrevista para la revista Quién, donde habló de lo difícil que fue grabar la cinta “¿Y cómo es él?”, principalmente porque ¡estaba embarazada! De acuerdo con la actriz, en el 2018 comenzó el rodaje de la película donde compartía pantalla con los actores mauricio Ochmann y Omar Chaparro; sin embargo, tan solo dos semanas antes de iniciar la filmación, Zuria se enteró de que estaba esperando un bebé, algo que le cayó de sorpresa.

Pese a los posibles riesgos que se enfrentaría al grabar determinadas escenas, Zuria Vega decidió no contarle a nadie de la producción sobre su embarazo, porque no quería poner presión alguna sobre los productores. Aunque reveló que había momentos donde sí se llegó a sentir mal, pero no quería decir nada.

“Particularmente en este último embarazo yo me sentía muy mal, pero nadie sabía…”

“Yo no le dije a nadie, pero bueno ni modo, el show tiene que continuar. En escena se te olvida todo", relató Zuria a la revista Quién.

Al parecer, el único que estaba enterado del embarazo de Zuria era su pareja el actor Alberto Guerra. No obstante, la actriz afirmó que aún con los malestares del embarazo, logró terminar de grabar con éxito la película y nadie se percató de lo que ocultaba.

El segundo hijo de Zuria Vega

Después de todo lo vivido, en mayo del 2019 llegó a este mundo Luka, el segundo hijo de Zuria Vega y Alberto Guerra. Recordemos que su primera bebé fue Lúa, quien nació en el 2017. Aún con lo complicado que fueron las primeras semanas de embarazo, Zuria Vega logró sacar su trabajo adelante y tener a su bebé tiempo después.

La cinta protagonizada por Zuria Vega, Mauricio Ochmann y Omar Chaparro “¿Y cómo es él?”, se estrenará el próximo 7 de abril en diversos cine de México.

