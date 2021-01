Pese a COVID-19, estrellas de TikTok viajaron a las Bahamas y sus fans estallaron

Un grupo de influencers populares de TikTok, incluidos Charli y Dixie D'Amelio, viajó a las Bahamas en medio de la pandemia, informó Entertainment Tonight Canada.

Las fotos y videos de los influencers se compartieron en la cuenta del perro guardián de influencers, TikTok Room.

Los fanáticos expresaron indignación y expresaron preocupaciones de salud con respecto a los viajes durante la pandemia de COVID-19.

Charli fue llamada específicamente porque anteriormente alentó a sus seguidores de Instagram a seguir las pautas de salud pública de COVID-19.

Charli y Dixie D'Amelio, así como otras personas influyentes populares, se enfrentan a la indignación de los fanáticos después de que supuestamente viajaron a las Bahamas durante las vacaciones.

El viaje causó polémica en redes sociales

Viaje de tiktokers indigna a sus fans

Según Entertainment Tonight Canada a La Verdad Noticias, las hermanas D'Amelio fueron vistas con al menos otros cinco creadores de contenido en un resort en las Bahamas alrededor de Navidad.

La publicación, citando imágenes de la cuenta de Instagram TikTok Room, informó que los jóvenes influencers Noah Beck, Chase Hudson, Avani Gregg, Madi Monroe, Bryant y otros estuvieron presentes.

Charli, de 16 años, y Dixie, de 19, se han mantenido callados sobre el viaje reportado, por ET Canada informó que los influencers, incluido Monroe, parecían compartir fotos en línea.

Una foto de Instagram que generó preocupación entre los fanáticos provino de Monroe, de 16 años, quien fue fotografiada sentada en un avión sin una máscara facial, informa ET Canada.

El CDC ha recomendado que las personas usen máscaras faciales para frenar la propagación de COVID-19.

Buzzfeed News informó que el grupo parecía estar en el hotel Atlantis en Nassau, donde las personas no pueden ingresar sin una prueba negativa de COVID-19, según el sitio web de Atlantis.

Insider se acercó a los representantes de D'Amelio para hacer comentarios, pero no recibió respuesta de inmediato.

Los fanáticos de los influencers expresaron preocupación e indignación por las supuestas vacaciones mientras continúa la pandemia de COVID-19.

Después de que ET Canada y TikTok Room publicaron sus informes, los fanáticos rápidamente se inquietaron y comenzaron a llamar a las estrellas de las redes sociales.

"He perdido toda esperanza para cada influencer", escribió una persona en la publicación de Tik Tok Room.

"Todos estos influencers dicen 'Quédate en casa'. '2021 será mejor'. ¿Cómo podría ser mejor el 2021 si sigues saliendo? " otro escribió.

Un usuario de Instagram dijo que "no han podido ver a mis amigos en casi un año y ustedes están viajando".

Muchos de los comentarios suplicaron a los influencers que renunciaron a las vacaciones y se quedaran en casa durante la pandemia, que ha infectado a más de 19 millones de estadounidenses y ha matado a 339.000, informa COVIDTracking.

"Estás poniendo tu vida y la de los demás en peligro. ¿De verdad estás tan impaciente y no podías esperar hasta que la pandemia mortal terminara? Por favor, quédate en casa, es muy fácil", escribió una persona.

"Es muy decepcionante ver que a la gente no le importa. Puede que no sea lo que representan, pero es lo que muestran. Por favor, quédese en casa. Una prueba negativa no significa que pueda viajar y divertirse mientras la gente muere hasta esta muerte pandemia ", agregó una persona.

El CDC ha recomendado que las personas eviten viajar durante la pandemia, especialmente durante la temporada navideña.

Charli, quien aparecerá en una nueva serie documental de Hulu con su familia, recibió la peor parte de la reacción debido a sus comentarios anteriores sobre viajar en medio de la pandemia.

Apenas unos días antes del informe de ET Canada, Charli habló con los fans en Instagram Live y los animó a quedarse en casa y "dejar de ser tan desconsiderados con los demás".

"Si estás usando este tiempo para pasar el rato con tus amigos porque no tienes escuela, por favor, te pido que dejes de ser tan desconsiderado con los demás", dijo Charli en el video.

"Puedes pensar que esto no me va a afectar, o no es tan malo. Estás poniendo a otras personas en riesgo de lastimarse y sentir dolor".

California, donde viven los D'Amelio, superó las 25.000 muertes relacionadas con el coronavirus hasta la víspera de Año Nuevo y los expertos en salud han registrado un aumento de casos, informó Associated Press. Los hospitales en el área se han vuelto tan invadidos que no hay más camas de la unidad de cuidados intensivos para pacientes con COVID-19, según la AP.

Un fan desestimó el informe sobre el viaje de vacaciones: "No hay forma de que Charli D'amelio saliera en vivo y les dijera a todos que dejaran de salir con sus amigos porque están poniendo en peligro a las personas que los rodean mientras ella ha estado haciendo exactamente lo mismo y se encuentra actualmente en las Bahamas con sus amigos ...".

