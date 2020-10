Perro de Miley Cyrus sufre TERRIBLE accidente en el set de “The Voice”

"El primer día de 'The Voice', estoy tan emocionada, esto es triste, pero se manejó y mi perro está totalmente próspero y bien", dijo Miley Cyrus durante una entrevista con Geena The Latina y Frankie V Morning Show en San Diego.

"Sabes que en los sets hay cables por todas partes, tenemos a toda la gente cantando ... y mi perro muerde los cables de la televisión que todo el mundo está mirando y de repente notamos que está convulsionando y electrocutada", lamentó.

Miley Cyrus es amante de los perros

Perro de Miley Cyrus a punto de morir

"No puedes abrir la boca, porque la persona que intenta abrir la boca también está siendo electrocutada", continuó mientras hablaba de su beagle, Little Dog. "Pero estaba totalmente bien, su nombre es Little Dog y está prosperando en Nashville, Tennessee, y lo está haciendo muy bien".

A Miley, que tiene varias mascotas, se le preguntó sobre las historias vergonzosas que sucedieron a causa de sus perros. Al pensar en un cuento que involucraba a su cachorro MaryJane, dijo:

"No puedo contarte la historia ... simplemente no puedo. Debes saber que es realmente bueno, pero no puedo contarte. ventile todo lo que voy a decirte. Cualquier cosa que salga de mi boca de aquí en adelante, no podrás ventilar”.

Más tarde insinuó la historia no apta para impresión. "La historia tiene que ver con Halloween de 2012. Mi perro lamiendo algo... era solo una cosa", dijo la cantante Miley Cyrus al confesar que tuvo que disculparse a nombre de su mascota.