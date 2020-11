Perrie Edwards de Little Mix defiende las letras sexuales de “Confetti”

A los fanáticos de Little Mix les encantan las letras más picantes de su nuevo álbum, Confetti, que se lanzó el viernes pasado y está bastante lleno de insinuaciones sexuales descaradas.

Temas como Rendezvous y Nothing But My Feelings dejan poco a la imaginación y han sido elogiados por adquirir un tono más adulto. En declaraciones a Metro.co.uk antes de que Little Mix presentara los MTV EMA, la cantante Perrie Edwards explicó cómo la banda se compromete entre cantar sobre sexo y ser consciente de sus fans más jóvenes.

"Creo que hay una manera de hacerlo, hay que ser realmente descarado y un poco travieso, pero no decirlo completamente", dijo, "Es volverse inteligente con la letra y creo que lo hemos hecho mucho en el pasado porque sabemos que tenemos una base de fans joven, pero somos mujeres''.

Perrie Edwards habla de los temas sexuales del nuevo álbum

Little Mix ya está conformado por mujeres maduras

La estrella de Little Mix señaló que Leigh-Anne Pinnock y Jesy Nelson tienen 29 años y se acercan al gran 30, por lo que naturalmente quieren abrazar el ser mujer y todo lo que conlleva ser dueñas de su sexualidad.

"Así que dos de nosotras tenemos 30 años en el grupo ...", dijo Perrie Edwards mientras Leigh-Anne fingía horror ante la revelación de su edad, diciendo en falso estado de shock: "Gracias por contárselo a todos".

Perrie Edwards de 27 años, continuó: 'Somos mujeres maduras, queremos hablar de cosas traviesas pero también nos gusta respetar a nuestros fans'. Rendezvous presenta a las chicas de Little Mix diciéndole a un amante (o más bien una llamada de botín) que están de humor. Cantan: "¿Hora para dos? No estoy tratando de enamorarme de ti, solo intento hacer una cita. Y ya sabes la hora y el lugar, ven a verme cara a cara".

En Nothing But My Feelings, las chicas exponen explícitamente los términos de una aventura de una noche, cantando: "Sé que nunca haremos ejercicio, pero si estás buscando un ejercicio, deberías venir".

Todas las cantantes están actualmente encantadas y enamoradas; Leigh-Anne está comprometida con el futbolista Andre Gray, Perrie Edwards en una relación de tres años con la estrella del Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain, Jesy Nelson está saliendo con el actor de Our Girl, Sean Sagar y Jade Thirwall en un romance con la estrella de Rizzle Kicks, Jordan Stephens.

Little Mix serán anfitrionas de los MTV Europe Music Awards esta noche a las 8 pm. También interpretarán su nuevo sencillo Sweet Melody. La lista completa de ganadores podrás encontrarla en La Verdad Noticias una vez que sea revelada.

Te puede interesar: Little Mix: Jesy Nelson demuestra que hay TENSIÓN en el grupo ¿No quería volver?

¿Qué te parece el nuevo álbum de Little Mix, "Confetti"?, ¿Te gustan las nuevas canciones de Perrie Edwards y el resto de las chicas? Dinos en los comentarios.