"Pero siempre lo voy amar": Óscar Ruiz admite que siempre va a querer a Alejandro Tommasi

Recordando el año pasado la triste historia entre Óscar Ruiz y Alejandro Tommasi y que apenas hace unos días el primer actor Alejandro Tommasi confirmó la demanda hacia su exmarido, te traemos un recuento de los daños de esta polémica pareja. "Pero siempre lo voy amar": Óscar Ruiz.

Alejandro Tommasi, de 60 años, y su esposo Oscar Ruiz, de 36, han protagonizado una interminable batalla de declaraciones tras su segunda separación, donde ambos se han acusado de “violentos”.

En un recuento de los hechos, un amigo del primer actor reveló en una revista de espectáculos que Alejandro finalmente comenzó con los trámites de divorcio y no tiene intenciones de darle un centavo a Oscar.

En la entrevista se le hizo la siguiente pregunta:

¿Sabes si le dará pensión alimenticia a Oscar y por cuánto sería?

“No, Alejandro dice que no le corresponde nada a su ex, pues ambos trabajan, uno como actor, y el otro como conductor de televisión en los programas Mundo VIP y Nuevatv. Tommasi se defiende, pues señala que no tiene por qué mantener a Oscar, y hasta está pidiendo que pague los daños que él ocasionó en la casa que compartían, que en total son 190 mil pesos”.