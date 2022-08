Periodistas critican a Stephanie Salas en homenaje a Silvia Pinal: "De lo peor"

Gustavo Adolfo Infante y Alex Kaffie han generado polémica, pues ambos periodistas de espectáculos dieron su opinión sobre la actuación de la nieta de Silvia Pinal con unos controversiales comentarios

Y es que ambos periodistas de espectáculos dieron su opinión demasiada sincera que inclusive algunos fans consideraron que fueron demasiado duras

Tal y como te dijimos en La Verdad Noticias, la hija de Stephanie, Michelle Salas se robó la noche en el homenaje a su bisabuela con un precioso vestido, sin embargo la participación de su madre no fue del agrado del presentador de noticias del mundo del espectáculo Gustavo Adolfo Infante.

La dura crítica a Stephanie Salas

Stephanie Salas se preparó para actuar en el homenaje a su abuela

La hija de Sylvia Pasquel actuó en el escenario junto al actor Alan Estrada en un fragmento del musical ¡Qué tal Dolly!, en el que participó en los años 90 Silvia Pinal.

La actuación de Stephanie incluyó baile y canto como parte de un recordatorio del musical en el que actuó Silvia hace más de 22 años a lado de Ignacio López Tarso.

Sin embargo el desempeño de la nieta de la Pinal fue duramente criticado por los periodistas de espectáculos, quienes señalaron que su presentación no estuvo a la altura de un homenaje a Silvia.

“La vocalizada no, ¿eh? Hubiera vocalizado Stephanie Salas, era el momento, no cualquiera en su currículum, hay figuras del canto que no han pisado Bellas Artes, que no han estado en ese escenario y ella que tuvo chance, cantó bastante mal, sin sentirme Lolita Cortés de Sale el sol, pero cantó bastante “feíto”, expresó Alex Kaffie en el programa de Imagen Televisión.

Esta opinión fue secundada por Gustavo Adolfo Infante, que aseguró que la mamá de Michelle Salas no hizo gala del talento suficiente para haber brillado en el homenaje a la diva mexicana.

“Estuvo ahí porque es nieta de Silvia Pinal no porque cante... yo creo que Stephanie si es de las peores cantantes que ha pisado Bellas Artes”, fue la ácida crítica del conductor.

¿Dónde ver el homenaje a Silvia Pinal?

Aunque se transmitió en vivo el pasado 29 de agosto el evento fue televisado por el canal 22, y el homenaje duró casi dos horas, en el que se hizo un repaso por los más grandes logros de Silvia Pinal además de presentar los musicales que le dieron fama.

Este homenaje puede ser visto a través de la cuenta de Youtube oficial del Canal 22, donde se encuentra completo.

