Periodista venezolana confirma romance con Luis Miguel

Agencias/Diario La Verdad Miami.- La periodista y presentadora venezolana Desiree Ortiz Salswach confirmó que tiene un romance con el cantante mexicano Luis Miguel. Hace unos días se les vio juntos y sonrientes paseando por Miami, aunque no se sabía quién era la mujer. Después trascendió que se trata de la periodista y la revista ‘TV y Novelas’ no perdió la oportunidad de realizar una entrevista con la guapa mujer. Aunque no quiso decir si ya vive con el cantante, Desiree comentó que lo conoció hace unos meses. “Para nadie es secreto que Luis Miguel es hombre guapísimo y es una persona exitosísima, pero va más allá de eso. La pasamos muy bien. Yo creo que va bien en serio”, detalló. La presentadora comentó que Luis Miguel está “maravillosamente bien” y aunque se está tomando un ‘break’ de los escenarios, dijo que no será muy largo. Destacó que el cantante tiene un gran sentido del humor y que la llama “mi amor”. Cuando el periodista le dijo que ve muy enamorado al cantante, Desiree señaló “yo también lo veo enamorado”. Por otro lado, este fin de semana se realizó en la CDMX un casting para encontrar al niño que dará vida a Luis Miguel en la serie que prepara Netflix.

