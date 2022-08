Periodista deja en vergüenza a Fofo Márquez al "correrlo" de su programa

La broma hacia el polémico influencer ha dividido opiniones en redes sociales.

El influencer Fofo Márquez se convirtió en tema de conversación en las redes sociales y no precisamente por derrochar dinero o presumir su lujoso estilo de vida, sino por haber vivido un vergonzoso momento por culpa de una famosa periodista de espectáculos de Televisa.

A través de Instagram, Shanik Berman compartió un video en donde aparece el polémico influencer llegando a los foros del programa ‘Shanik en Fórmula’ que se transmite vía YouTube. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella le pidió al joven que se retirara minutos antes de iniciar las grabaciones de la emisión a la que había sido invitado.

“Prefiero que no estés en mi programa porque eres un prepotente y ‘fifi”, le comentó la periodista, quien también le reclamó por cerrar un importante puente de Guadalajara y afectar la circulación vial solo para hacer carreras de autos y grabar videos para TikTok, lo cual desató una ola de duras críticas y amenazas en su contra.

No obstante, debes de saber que todo se trató de una broma pesada por parte de Shanik Berman y su equipo de producción para con el influencer. Eso sí, los cibernautas no dudaron en reclamarle por darle visibilidad a esta personalidad tan polémica mientras que otros señalaron que era evidente que todo era actuado para así poder dar de que hablar.

Fofo Márquez, despreciado por Adela Micha

El influencer pidió a Adela Micha que lo invitara a su programa para defenderse de las acusaciones de Karely Ruiz.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Fofo Márquez es “despreciado” por una periodista, ya que hace unos días se dio a conocer que Adela Micha se negó a entrevistarlo debido a que no lo conoce y a que lo considera una persona que no es relevante en el mundo de la farándula.

Recordemos que el influencer hizo tal petición debido a que la modelo Karely Ruiz acudió al programa La Saga para ser entrevistada por la periodista. Durante la plática, ella reveló que “El Niño Millonario” no es la persona que presume en redes sociales y que se fue sin pagar una cuenta de 60 mil pesos en una ida al antro que hicieron juntos.

¿Quién es Fofo Márquez y por qué es famoso?

El influencer ha destacado en el mundo de las redes sociales gracias a las múltiples polémicas que ha protagonizado y a su lujoso estilo de vida.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Fofo Marquez es un influencer y creador de contenido para YouTube que ha destacado por ser un personaje polémico que presume sus lujos y excesos en redes sociales, lo cual ha provocado que no sea muy querido por algunos cibernautas.

