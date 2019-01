Periodista acusó a Joan Sebastian por involucrarse en negocio de trata de blancas

Joan Sebastián fue sin duda uno de los cantantes más famosos e icónicos de México, por lo que su muerte en el año 2015 afecto bastante a todos sus fans en el país, quienes a pesar de su partida no lo olvidaron, pues éxitos como “Tatuajes” aún se siguen escuchando en todos lados.

Ahora tras casi 4 años de su muerte, se revela un lado oscuro del famoso intérprete.

¿Qué pasó con Joan Sebastian?

Un famoso periodista llamado Héctor de Mauleón, fue el encargado de revelar un oscuro y escandaloso secreto del cantautor, pues aseguró que tenía nexos con el crimen organizado.

Héctor de Mauleón

En una columna, el informador aseguró que Joan Sebastian asistía frecuentemente a un burdel propiedad de la célula criminal “Los rojos” que era conocido por su negocio en la trata de blancas, y aunque el cantante estaba consciente de esto, continuaba asistiendo.

El periodista tuvo que pagar una multa por calumnias y daño moral a la familia del fallecido artista, pues según el veredicto del juez José Luis Castillo Sandoval, Héctor de Mauleón excedió su derecho a la libertad de expresión publicando una columna con testimonios de mujeres que trabajaban en el establecimiento y que relacionaban directamente a Joan Sebastian con el recinto, pues según su publicación: “Joan Sebastian trataba a las chicas como a sus hijas, y les regalaba joyas y lujosos regalos”, aunque esto ya fue desmentido por la familia del artista.

Aunque la demanda no procedió, ya que no se ponía en riesgo el patrimonio del fallecido cantante por lo que no pudieron cobrar ninguna indemnización y el periodista fue puesto en libertad.