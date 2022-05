Periodista Vicente Serrano denuncia agresión física de Héctor Suárez Gomís

Señalan a Héctor Suárez Gomís de agredir a un periodista

El periodista Vicente Serrano denunció por medio de su cuenta oficial de Twitter, al actor Héctor Suárez Gomís de agresión física y verbal, esto tras haberse encontrado en un café de el Pedregal, argumenta que el actor rompió sus lentes y lo amenazó.

En un video compartido por el periodista se escucha la discusión con el actor y esté último admite que rompió los lentes de Vicente Serrano, afirmando que ya se cansó de que lo agredan por redes sociales.

Recordemos que el actor recientemente estuvo inmerso en medio de la polémica, luego de que Héctor Suárez Gomís atacará al hijo de AMLO, por medio de redes sociales, tal como te dimos a conocer en La Verdad Noticias.

Hijo de Héctor Suárez

Atención: @SSC_CDMX acabo de sufrir un ataque físico por parte de #HectorSuarezGomis en Plaza Artz El Pedregal @mpicdmx pic.twitter.com/eDrsZGklNb — Sin Censura (@_VicenteSerrano) May 4, 2022

En el video compartido con el comunicador Vicente Serrano se observa al hijo del fallecido actor Héctor Suárez, sentado en una mesa, frente a donde se encuentra el periodista y esté narra que le rompió sus lentes y que lo continúo atacando.

"No tengas miedo y di todo lo que me has dicho", se escucha decir a Serrano, dirigiéndose a Gomís. "¿No dijiste que me ibas a romper la madre?", insiste.

Por lo que el actor, más adelante, responde: "La verdad, wey. ¿No eres un periodista domesticado? Lo único que sabes hacer es meterte con la gente cuando tienes un micrófono".

El comunicador continúa insistiendo en que reconozca que le rompió sus lentes y lo agredió verbalmente, a lo que el actor termina aceptando la acción, mientras continúa comiendo.

Héctor Suárez Gomís amenaza a periodista

Vicente Serrano asegura que el actor Héctor Suárez Gomís incluso lo amenazó

Ante la insistencia del periodista, el actor Héctor Suaréz Gomís admite que lo agredió, "tal y como a ti se te da tu pinche gana meterte conmigo en tus redes sociales".

El actor iba acompañado de una mujer desconocida, que no hace ninguna intervención en medio del “encontronazo” entre los dos hombres.

Poco después de que circulara el video, Héctor Suaréz Gomís contestó en redes sociales, argumentando que no agredió al periodista Vicente Serrano, pues "Si te hubiera querido atacar físicamente, tus lentes no serían lo que estaría roto.

