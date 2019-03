Period: El corto de la menstruación, palabra que NO puede ser pronunciada en la India

La producción de Netflix narra la forma de vida de las mujeres hindúes que creen que la menstruación es una enfermedad, nos da un vistazo a un mundo en el cual las toallas femeninas son inalcanzables y prácticamente desconocidas por todas y todos los habitantes de la mayor parte de la India.

En pleno 2018, año que fue grabado este documental corto, las mujeres de la India rural creían que la menstruación era una enfermedad y los hombres desconocían la palabra, esto según las impactantes imágenes del audiovisual dirigido por Rayka Zehtabchi, que ganó el Oscar en las pasada entrega 91.

“Period: end of Sentence” o “Perido. Punto final de la oración”, va desde una menstruación vista como enfermedad de las mujeres, a detonante de empoderamiento, puesto que con el financiamiento de una casa productora, se logra poner una fábrica de toallas femeninas que contrata mujeres para su elaboración, esto les da oportunidades de trabajo y de generar ingresos en sus casas donde el patriarcado habría dominado desde generaciones.

“Mi esposo me respeta más desde que trabajo aquí, porque antes sólo me quedaba en casa, eso siente bien, ahora el me respeta” cometa una de las entrevistadas para este documental.

“Mi hermano vino a visitarme y yo le compré ropa y me compré un traje para mí, normalmente el hermano le da regalos a la hermana, pero que hoy la hermana le da un regalo al hermano...” decía otra trabajadora.

“Las mujeres son más poderosas pero no se dan créditos a si mismas, no saben cuánto poder tiene y lo que pueden hacer”. Dijo una profesionista en entrevista.

“La criatura más fuerte creada por Dios en el mundo no es el león ni el elefante ni el tigre... es la mujer” dijo un hombre mayor.