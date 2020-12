“Perdi el olfato y gusto”: Luciana Fuster revela que tuvo COVID-19

Luciana Fuster logró ocasionar un gran alboroto entre sus seguidores de Instagram y varios internautas al revelar que hace algún tiempo se contagió de COVID-19; un padecimiento que le afectó el olfato y el gusto por casi dos meses.

Recordemos que Luciana Fuster se ha colocado como una de las mujeres más poderosas e influyentes de las redes sociales, donde cada uno de sus contenidos siempre logra tener un gran impacto a nivel mundial.

Asimismo, esta influencer de origen peruano recientemente fue invitada al Programa Hoy de Televisa, donde la vimos compartir algunos de sus mejores tips y rutinas de ejercicios para mantenerse en forma.

Y justamente después de su participación en el matutino de Televisa, Luciana Fuster ha revelado a sus seguidores que hace algún tiempo fue portadora del Coronavirus; asegurando desconocer el lugar exacto en el que se dio su contagio.

Asimismo la influencer peruana señaló que ningún integrante de su familia o amigo cercano resultó contagiado por su culpa, haciendo referencia a que siempre llevó los cuidados adecuados para evitar la propagación de este virus.

“Nunca les conté porque no quería preocuparlos. Yo ya tuve el virus hace un tiempito. No la pasé mal, solo perdí olfato y gusto al cien por ciento que me demoró como dos meses recuperarlo”