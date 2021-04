Perderá millones de dólares el youtuber James Charles por acoso sexual a menores

La estrella de YouTube James Charles perdió sus dos principales fuentes de ingresos después de que una serie de acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra se volvieran virales en Tik Tok.

Después de que más de una docena de menores acusaron a Charles de enviarles mensajes de texto sexualmente explícitos, YouTube prohibió ayer los anuncios de su canal por no cumplir con su política de responsabilidad del creador , dijo la plataforma en un comunicado a Forbes. La medida se produjo pocos días después de que la marca de cosméticos Morphe anunciara que estaba cortando lazos con la influencer de belleza.

James Charles se encuentra en investigación

Si bien un representante de Charles no respondió a una solicitud de comentarios, Charles publicó un video abordando dos de las acusaciones a principios de este mes. En el video, que tituló “responsabilizarme”, afirma que los dos menores habían dicho que tenían 18 años o más.

Los anuncios de YouTube y Morphe fueron las fuentes de ingresos más grandes de Charles, estima Forbes . Si bien Charles no estaba en la lista de Forbes de las estrellas de YouTube mejor pagadas el año pasado, estimamos que ganó más de $ 10 millones y que estaba listo para continuar en una trayectoria ascendente este año si su negocio no se hubiera visto interrumpido.

En YouTube, Charles, quien fue impulsado a la corriente principal gracias a un contrato CoverGirl en 2016, tiene 25.5 millones de suscriptores y obtiene más de 500 millones de visitas cada año. Desde que comenzó a publicar en la plataforma en 2015, sus videos se han visto 3.400 millones de veces. Forbes estima que Charles gana casi $ 5 millones cada año por los anuncios que YouTube publica en estos videos.

Por ahora, esos ingresos se han eliminado en una práctica no tan infrecuente en YouTube para "desmonetizar" los canales que se salen de los límites. YouTube no especificó cuándo reanudará los anuncios en su canal. También ganó seis cifras por presentar la serie Instant Influencer de YouTube , aunque perdió ese concierto el mes pasado; YouTube no comentó el razonamiento detrás de la decisión de sacarlo del programa.

