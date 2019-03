Pequeños Gigantes: “perreo” de una niña provoca indignantes críticas (VIDEO)

Todo era risa y diversión hasta que la niña “rompió el suelo” con sus pasos de bailes mientras era aplaudida y celebrada por miembros de público invitado a la primera edición de 'Pequeños Gigantes 2019'.

Las sonrisas se convirtieron en caras serias y consternadas, pues de un momento otro creció la indignación cuando la menor Danna Zermeño, quien es concursante de este nuevo edición de 'Pequeños Gigantes 2019', decidió demostrar un talento oculto aparte de cantar.

Resultó que el talento secreto de la niña fue bailar a modo de "perreo" el popular tema interpretado por Ozuna, Cardi B y Selena Gomez, 'Taki Taki'; a partir de ese momento, inesperadamente las críticas hacia el programa fueron en declive.

Entre los reclamos hechos en las redes sociales señalan que no es correcto que una menor de edad baile de esa manera y mucho menos ser exhibida por televisión abierta y también que sea celebrada por el mismo público, otros decían que los padres de familia no debieron haber permitido que la niña se presentara y bailara de esa forma porque no es correcto.

Además la pequeña demostró un pequeño detalle a la hora de hablar, pues entre sus muletillas usaba palabras subidas de tono.

Una mujer llamada Beatriz, comentó en las redes sociales:

“Que pena que en programas como #PequeñosGigantes promuevan que los niños canten canciones de Jenny Rivera y bailen de la manera en que lo hizo #Danna... que se puede esperar cuando la niña dice que sus padres llegan borrachos a su casa. Pésimo programa”.

