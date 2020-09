Pequeños Gigantes 2020: Juanpa Zurita se puso INCONTROLABLE y llegó hasta las lágrimas

¡Hasta las lágrimas! Juanpa Zurita se puso INCONTROLABLE en Pequeños Gigantes 2020

Juanpa Zurita es una de las celebridades de las redes sociales, ya que se ha destacado principalmente en YouTube, donde comparte entretenido contenido en su perfil oficial.

Hay que destacar que el influencer mexicano se unió al programa Pequeños Gigantes 2020 como jurado y durante la emisión no pudo ocultar sus emociones ante la participación de diversos concursantes.

Recientemente el también actor se conmovió en gran medida al escuchar las palabras de Jovana, quien le agradeció a sus padres y maestros su apoyo. Pero eso no fue todo, pues también le dio un importante consejo a Mariam.

Juanpa se echó a llorar en Pequeños Gigantes

Esto ha ocurrido durante el programa conducido por Galilea Montijo, donde Juanpa Zurita le dijo unas emotivas palabras a Mariam, quien lloró tras ser eliminada de la competencia, esto fue lo que le dijo:

En esta vida las oportunidades no te van a definir, que alguien te diga que no, no te puede definir, yo he hecho más de 50 audiciones y solo llevo un proyecto actuando porque siempre me dicen que no, no no y no. No escuches el no, tú sabes lo que tienes adentro y sigue peleando porque eres una artista.

Sin duda alguna el youtuber mexicano mostró su lado más sensible al llorar tras escuchar a Jovana, quien le agradeció a sus profesores por apoyarla, este fue el discurso de la pequeña:

Quiero agradecer mucho a mi familia, que me apoyó mucho para estar aquí y quiero agradecer a mis maestros y sobre todo a mi maestro, que siempre me ha apoyado en todo, que me haya enseñado muchas cosas, que es el maestro Alexis.

Cabe destacar que el programa que tuvo que se pospuesto por la pandemia de coronavirus cuenta con la participación en la parte de los jurados de famosos como María León, Bibi Gaytán y "Albertano".

¿Te gustó el consejo que JuanPa Zurita le dio a Mirian de Pequeños Gigantes 2020?