Pepita Gomís y Héctor Suárez, una historia de amor que siguió incluso en el divorcio

Su historia de amor duró 36 años

Como te informamos este domingo, la ex presentadora de televisión y ex esposa del actor Héctor Suárez, Pepita Gomís perdió la vida este 26 de diciembre a los 83 años de edad luego de que días antes hubiera sido hospitalizada por motivos aún no revelados.

El trágico acontecimiento sin duda nos hace recordar la gran y bella historia de amor que vivió la pareja que conformó durante 36 años Pepita y Héctor, la cual por las declaraciones del mismo actor nunca terminó incluso en el divorcio.

De esta pareja que conformaron, en la que por cierto decidieron casarse tan solo 3 meses después de noviazgo, surgió Héctor Suárez Gomís, el también actor e hijo de la pareja que precisamente dio a conocer la triste noticia de la muerte de su madre.

La historia de Pepita y Héctor Suárez

La relación que duró más de tres décadas dejó algo muy en claro: ambos fueron el amor de su vida y es que incluso luego de divorciarse don Héctor Suárez reveló que aún amaba a su esposa.

"Nos amábamos mucho... la vida me manda a este ser tan hermoso, tan bello. Madre de mis hijos, dios bendiga a pepita", comentó hace tiempo en una entrevista de televisión cuestionado sobre su superación.

En la misma entrevista incluso mencionó que la extrañaba, "Desde aquí mi amor, linda, te extraño mucho, te pienso mucho, te sigo queriendo mucho con el debido respeto a mi actual compañera. Te voy a seguir queriendo siempre Pepi, cuídate mi amor".

Luego de que la mañana de este domingo se diera a conocer muchos actores, directivos y periodistas como Paty Chapoy emitieron su pésame a través de sus cuentas de redes sociales a la familia Suárez Gomís.

¿Quién es la mamá de Héctor Suárez Gomís?

Pepita Gomís no solo fue la ex esposa de Héctor Suárez y madre de Hector Suárez Gomís, la presentadora de televisión estudió una maestría en Historia de la UNAM, además ejerció en el Magisterio, fue periodista y trabajó como supervisora de películas para la Cineteca Nacional.

Con la muerte de Pepita, el año cierra sin una artista importante más del medio y se "reunirá" con su gran amor Héctor quién también perdió la vida el pasado 2020, y el cual fue calificado como una "Leyenda de México" por Eugenio Derbez.

