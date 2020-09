Pepillo Origel y Alfredo Adame se verán las caras en los juzgados

Alfredo Adame no deja de generar polémica y de arremeter en contra de famosos, pues además de mantener desde hace un tiempo una fuerte disputa con Carlos Trejo, el conductor hizo fuertes acusaciones en contra de Pepillo Origel en un programa de espectáculos, las cuales al parecer terminarán en los juzgados.

En el programa ‘Chisme No Like’, Alfredo Adame aseguró que Juan José Origel se le había insinuado en varias ocasiones hace algunos años, por lo que lo llamó pervertido e incluso aseguró que él le hizo la vida imposible en su llegada a Televisa y todo por rechazarlo.

Alfredo Adame realizó polémicas declaraciones sobre Juan José Origel.

Pepillo Origel responde a declaraciones de Alfredo Adame

Ante dichas declaraciones, ahora es Pepillo Origel quien reacciona y se defiende de las acusaciones que hizo el polémico actor y conductor en su contra, esto durante una entrevista que fue retomada por el programa ‘Sale el Sol’ de Imagen Televisión.

“Del tipo no quiero hablar porque son puras mentiras y no me interesa porque no vale la pena estar hablando de alguien que no me interesa. Eso ya lo van a arreglar los abogados”, comentó el periodista de espectáculos.

Juan José Origel asegura que no se dejará de las difamaciones de Alfredo Adame.

Cuando le cuestionaron si los comentarios de Alfredo Adame le afectan, el conductor de ‘Con Permiso’ respondió: “No me afecta, si fuera una persona seria como un César Évora, un Juan Soler, entonces me dolería muchísimo”.

Te puede interesar: Alfredo Adame revela que Pepillo Origel SE QUERÍA "ECHAR" al hijo de Paty Chapoy

Por otra parte, Pepillo Origel dijo que no le interesa en lo absoluto lo que el actor de 62 años de edad pueda decir de él y que no piensa hablar más de él: “Que Dios lo perdone, no tengo nada en contra. Yo vivo mi vida, estoy tranquilo, vivo bien, tengo una familia encantadora, muchas amistades… ¿Para qué le doy tiempo?”.

Fotografías: Instagram