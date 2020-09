Pepillo Origel se pone DIVA y amenaza con dejar 'Hoy' por culpa de Fabiruchis

Hace algunos días el conductor de espectáculos Fabián Lavalle estuvo como invitado en el programa ‘Hoy’ de Televisa, hecho que supuestamente le molestó a Juan José Origel; así lo dio a conocer la conductora y periodista Ana María Alvarado en un programa radiofónico.

Resulta que la conductora Ana María Alvarado comunicó en su programa radiofónico ‘Todo para la Mujer’ con Maxine Woodside que Pepillo Origel charlaba con Martha Figueroa en el programa ‘Con Permiso’ cuando expresó su molestia por la visita de Fabián Lavalle a ‘Hoy’.

“Ah por cierto, ya no voy a ir a ese programa porque el día que no fui llamaron a Fabián Lavalle y lo llamaron invitado especial, así que olvídate de mi Magda, yo ya no vuelvo ahí”, declaró el periodista, según la información revelada por Ana María Alvarado.

Fabián Lavalle reemplazó a Juan José Origel en el programa 'Hoy'.

Fabián Lavalle no busca remplaazar a Pepillo Origel

Sin embargo, resulta que las palabras del famoso conductor no aparecieron en el programa ‘Con Permiso’, pues según contó Ana María Alvarado, lo editaron.

“Entonces cómo es grabado, editaron esa parte y no salió al aire, y yo lo platiqué, y Pepillo le habló a Maxine y le dijo: ‘Dile a Anita que no es cierto, que le voy a jalar las orejas’”, relató Ana María Alvarado en su canal de YouTube.

Juan José Origel está enojado por ser reemplazado por Fabián Lavalle en 'Hoy'.

Además reveló que tuvo la oportunidad de hablar con Magda Rodríguez, quien es la actual productora de Hoy.

“He de decirles que algo hubo de cierto, pero ya hablé con Magda Rodríguez, la llamé y me dijo que no, que para nada que Pepillo no fue porque estaban guardando los 14 días para ver si no se habían contagiado porque había estado con Andrea Legarreta, pero ahora irá más días al programa”, indicó Ana María Alvarado.

Asimismo, la periodista informó que a Fabiruchis no le interesa en lo absoluto el ocupar el lugar de Pepillo Origel dentro del popular matutino de Televisa..

