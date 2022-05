Pepillo Origel se disculpa con Laura Zapata ¿por desear la muerte de su abuela?

El comentario del periodista causó indignación entre los cibernautas.

Hace unos días te dimos a conocer que Laura Zapata pedía oraciones a sus seguidores, esto debido a que su abuela doña Eva Mange fue hospitalizada de emergencia para recibir una transfusión de sangre y tratar una complicación con la anemia que padece. Sin embargo, ella no esperaba que Pepillo Origel la hiciera enojar al decir que "era mejor que Dios la reciba”.

Por medio de la sección de comentarios en una publicación de Instagram donde la actriz mantenía al tanto a sus seguidores del estado de salud de su abuela, el periodista y presentador de Televisa aseguró que “ya no era vida para ella”, lo cual muchos cibernautas entendieron como un “es mejor que descanse en paz”.

El conductor causó controversia al decir que "Dios reciba" a doña Eva Mange tras complicaciones de salud.

“Con todo el cariño, ¡que Dios la reciba! Esta ya no es vida para mi querida doña Eva, a quien tanto cariño le he tenido”, escribió Pepillo Origel.

El comentario del periodista no fue del agrado de la actriz, quien a principios del 2021 denunció que su abuela había sufrido maltrato en un asilo de ancianos, quien le reclamó públicamente: “La verdad, es incomprensible tu comentario. ¿Quién eres tú para decir si es vida o no es vida la que tiene mi abuelita”.

Pide disculpas a Laura Zapata

Tras la ola de críticas recibidas, el también titular de Con Permiso compartió un video en su cuenta de Instagram para pedirle disculpas a la hermana de Thalía y asegurarle que su comentario no buscaba “desearle la muerte” a su abuela, a quien conoce desde hace años.

“Te ofrezco una disculpa, perdóname, nunca, no soy nadie para decir si vive o no vive, que se vaya o que no se vaya, que Dios quiera y qué bueno que te tenga a ti, para que la cuides… Perdón, que Dios te bendiga y que Dios bendiga a doña Eva”, fue el mensaje de Juan José Origel, mismo que fue aplaudido por todos sus seguidores.

¿Cómo se hizo famoso Pepillo Origel?

El periodista saltó a la fama por ser el conductor de La Oreja durante siete años.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Pepillo Origel inició su carrera artística en 1996 con el programa Ventaneando de TV Azteca y dos años después se muda a Televisa para actuar en la telenovela ‘Vivo Por Elena’. En 2002 cobra fama al ser titular de ‘La Oreja’ y hoy en día es una de las estrellas de Unicable.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales