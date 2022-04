Pepillo Origel se defiende de las acusaciones por abuso sexual a menor

Juan José Origel reacciona ante señalamientos de abuso sexual

Pepillo Origel salió a defenderse de las acusaciones por abuso sexual a un menor, después de que Peraki Soto afirmó que había tenido un encuentro sexual con el presentador, cuando tenía 17 años, afirmá que es falso y que no le importan las acusaciones.

El influencer Pekaki Soto ofreció una entrevista para el periodista Luis Magaña, en la que señaló que había sido contradato para mantener relaciones sexuales con Juan José Origel, cuando tenía 17 años.

“Todos los que me conocen de verdad saben quién soy y qué hago y hasta dónde llegó, ¿no?... Así es que, lo demás no importa”, dijo el conductor de espectáculos.

¿Qué dijo Pepillo Origel?

Después de que un hombre asegurara que #PepilloOrigel se acostó con él siendo menor de edad, el conductor hace frente y se defiende de acusaciones #PájarosEnElAlambre �� en #SaleElSol ��: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/AuX2DVDPtF — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) April 20, 2022

El presentador de espectáculos Pepillo Origel, recalcó que es inocente, pero que no piensa interponer una demanda legal, pues quienes lo conocen, saben que sería incapaz.

“De verdad no voy a hacer nada. Mucha gente me dice: ‘Haz esto, haz aquello’. No voy a hacer nada, absolutamente, usted cree en mí, muchas gracias. Usted no, pues ni modo”.

De igual forma, afirmó que no le interesan las acusaciones sobre abuso sexual, hechas por el influencer, pues dijo que es beneficio que las personajes sigan hablando.

“Dejar que los perros ladren, porque eso quiere decir que todavía seguimos caminando”, culminó.

¿De qué se le acusa a Pepillo Origel?

Juan José Origel fue señalado por Paraki Soto de abuso sexual

El influencer Peraki Soto, ofreció una entrevista en la que habló de sus adicciones y los problemas que lo orillaron a tener una infancia muy dura.

“Yo empecé en el mundo de las drogas como a los 15, ellos no se daban cuenta porque yo fui en ese momento muy inteligente para que no se dieran cuenta, me empecé a involucrarme con gente más adulta que yo”, relató.

De igual forma, reveló que conoció personas que lo metieron a la prostitución, por lo que asistió a casas de personas famosas, ante la necesidad de conseguir dinero para sus drogas.

“Cuando yo llegué a esta casa, dentro de esta puerta se encontraba la persona que se llama Juan José Origel, mejor conocido como Pepe Origel, en el cual yo tenía que darle un servicio”.

El influencer confesó que ha intentado emprender acciones legales por abuso, pues además era menor de edad, sin embargo las respuestas han sido negativas, por lo que cuenta su historia y señala a Pepillo Origel para crear conciencia, en quienes realizan estas prácticas con menores de edad.

