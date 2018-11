Pepillo Origel rompe amistad con Thalía

En días pasado Thalía dio de que hablar luego que durante su estadía en México, la cantante se ofreciera a dar entrevistas en diversos espacios informativos, sin embargo la apretada agenda de la interprete mexicana dejó 'mal' a muchos periodistas, entre ellos a Juan José Origel.

Por lo que el conductor reveló las razones por las que termino su amistad con la cantante de 'si no me acuerdo, no pasó', de acuerdo a la declaración que el mismo Pepillo Origel confesó para una entrevista, fue Thalía la que dejó de hablar al presentador, por lo tanto ya no existe tal amistad.

"Thalía es una mujer que respeto porque es una mujer muy trabajadora, una mujer muy hermosa y todo, pero pues a lo mejor, no sé que pasó. Ella fue la que me dejó de hablar. Yo nunca en la vida he hablado nada mal de Thalía. Y no es que me deje de hablar, ni nada, pero lo que pasa es que yo creo que cuando no tienes ya una cercanía con tus amigos, se va perdiendo la amistad y eso fue lo que pasó", expuso Juan José Origel.

En su declaración el presentador señaló que Thalía ha dejado en el olvido a grandes amistades, que la conocieron al inicio de su carrera, sin embargo, ahora que es famosa se ha olvidado de sus 'amigos'.

"A Thalía le pasó con mucha gente, eh... Por ejemplo, de los que fuimos a su boda yo creo que ya nadie la ve. Yo le pregunté a Itatí Cantoral, que es su comadre, 'oye, ahora que vino Thalía , ¿la viste?', No, no la vio. Le dije a Carmen Salinas, no, no la vio. Yolanda Andrade, no, no la vio. ¿Entonces quién la vio". confesó Juan José Origel.

Pepillo Origel, expuso que es muy poco probable que resurja la amistad entre el conductor y la cantante, ya que van varias ocasiones que el presentador agenda con la interprete, pero a la hora no recibe respuesta de Thalía.