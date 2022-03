Pepillo Origel revela que él es el heredero del famoso cuadro de Silvia Pinal

El periodista de espectáculos sorprendió al revelar esto/Foto: El Vespertino

Juan José “Pepillo” Origel dejó con la boca abierta al público cuando reveló que la actriz Silvia Pinal lo ha agregado a su testamento. Y es que al parecer, el conductor será el heredero del famoso cuadro que Diego Rivera pintó a Pinal, y que está valuado en millones de pesos.

Durante una charla casual en su programa “Con Permiso”, Origel mencionó que él será el dueño de dicha obra de arte el día en el que la estrella del cine, teatro y televisión, fallezca: “Yo he platicado con la señora Pinal y me dijo que ya todo está arreglado, hasta a mí me dejó herencia, el cuadro, el cuadro de Diego Rivera”, dijo el periodista de espectáculos.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Pepillo Origel se ha mostrado cercano a doña Silvia Pinal desde hace varios años, por lo que el conductor informó que dicho cuadro podría darlo prestado para un museo el día en el que se vuelva suyo: ”Lo voy a prestar a un museo, pero es mío”, mencionó entre risas, aunque aseguró que nunca lo vendería.

¿Cuándo Diego Rivera pintó a Silvia Pinal?

En algún día del año 1956, cuando la carrera de Silvia Pinal comenzaba a reconocerse en lo que ahora conocemos como la "Época de Oro del cine mexicano", la joven de 25 años tuvo la oportunidad de conocer al ya famoso y celebrado pintor Diego Rivera.

Se dice que el famoso artista quedó cautivado con la belleza de la actriz, así que decidió pintarla y posteriormente regalarle la obra. Debido al reconocimiento que Rivera tiene a nivel internacional por su trayectoria, dicho cuadro tiene un valor aproximado de 3 millones de dólares, es decir, más de 61 millones de pesos.

Sin embargo, no se sabe si realmente Pepillo Origel es parte de los herederos de Pinal, o si solamente lo dijo en forma de broma. Así que los fans han quedado muy intrigados con la afirmación del conductor.

¿Cuántos años tiene Pepillo Origel?

El presentador de televisión y periodista Juan José Origel tiene 74 años de edad, y más de tres décadas de carrera en la pantalla chica mexicana, por lo que es gran amigo de varias celebridades, entre ellas la actriz Silvia Pinal.

