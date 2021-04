Hace unos meses te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Pepillo Origel se había convertido en blanco de duras críticas por viajar a Estados Unidos para aplicarse la vacuna contra la COVID-19. Hoy, el conductor y periodista revela que recibió amenazas de muerte en redes sociales.

Durante una reciente entrevista para el programa ‘Montse & Joe’ de Unicable, la conductora Montserrat Oliver le preguntó de manera sarcástica a Pepillo Origel el motivo por el cual había viajado a Estados Unidos para vacunarse: "¿Por qué te fuiste a robarle la vacuna a los gringos , a ver, por qué te colaste, José?".

Pepillo Origel presumió en Twitter que había acudido a Estados Unidos para aplicarse la vacuna contra la COVID-19.

Sin embargo, el titular de ‘Con Permiso’ evadió la pregunta y optó por hablar de las duras críticas que había recibido en redes sociales, e incluso aseguró que habían ataques muy fuertes que amenazaban su vida. Al final, decidió tomar la polémica de su vacuna contra la COVID-19 de una manera más calmada.

"Me decían: 'El día que te vea te voy a matar porque por tu culpa le quitaste la vacuna a mi mamá'. Eso me escribían, peor luego ya no leía y me daba risa", declaró Pepillo Origel.

Pepillo Origel asegura que fue utilizado

Asimismo, el conductor insistió ante las cámaras de Unicable que él no hizo nada malo al vacunarse en Estados Unidos. Además, aseguró que su polémica fue utilizada para hacerse publicidad, incluyendo al alcalde de Miami, quien amenazó con investigarlo.

"Yo no robé, yo no maté, no hice nada malo. Yo no sabía cuándo a México iba a llegar la vacuna...Hasta el alcalde se colgó de mi, ni quién supiera cómo se llamaba el hombre, ah, pero sí dijo que iba a investigar y todo eso", añadió Pepillo Origel.

Por último, Pepillo Origel aseguró que respetó el protocolo establecido para recibir la vacuna en Estados Unidos y negó que tenga problemas para ingresar al país americano, tal y como afirmaron los rumores que aseguraban que el conductor sería castigado por las autoridades.

Fotografías: Redes Sociales