Pepillo Origel recibe segunda dosis de la vacuna contra COVID-19

En La Verdad Noticias te compartimos que Juan Jose Origel conocido como Pepillo Origel fue duramente criticado en las redes sociales por recibir la vacuna contra COVID-19, pues el presentador de televisión viajó hasta Miami para aplicarse la primera dosis.

Recordamos que fue durante el pasado mes de enero, que compartió en su cuenta social de Twitter que recibió la vacuna contra la enfermedad y que lamenta que en su país no le hayan brindado la seguridad para protegerse contra el virus.

Pero, luego de algunas semanas de la gran polémica que ocasionó, ahora Pepillo Origel volvió a dar de qué hablar y todo fue por un video que compartió a través de su cuenta de Instagram, donde aseguró que sin ningún problema recibió la segunda dosis de la vacuna.

Pepillo Origel presume que ya recibió la segunda dosis de la vacuna

Pepillo Origel causa revuelo en Instagram

El conductor de televisión presumió a través de un video en su cuenta oficial de Instagram que ya tiene la segunda dosis de la vacuna contra el virus, pero aseguró que se seguirá cuidando ya que aún sigue habiendo más contagios.

"Aquí estoy en Miami, vine a la vacuna, me vine a poner la segunda vacuna, así que no me queda que dar gracias a Dios por estar vacunado. De todos modos me voy a seguir cuidando porque tenemos que seguirnos cuidando aunque estemos vacunados".

El conductor Origel mencionó que luego de haber recibido la segunda dosis, se fue a pasear por las calles de Miami. Tras su contundente video, los internautas han reaccionado, otros lo defienden, pero algunos lo han criticado por presumir que está vacunado.

Además, Pepillo Origel recibió un comentario del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien defendió al conductor por haberse vacunado contra el virus COVID-19, y mencionó que son envidiosos las personas que lo han criticado.

¿Crees que el presentador debió subir ese video a Instagram? Déjanos tus comentarios.

