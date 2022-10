Pepillo Origel peca de vanidoso y revela que se sometió a un arreglito estético

El conductor de televisión no ha tenido problema en hablar de "sus arreglitos".

Pepillo Origel se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que diera a conocer que se sometió a un arreglito estético para lidiar con los estragos de la edad e incluso mencionó que ha sido felicitado por sus amistades, quienes le aseguran que se mira más joven que nunca.

Fue durante una reciente transmisión de ‘Con Permiso’, programa que conduce al lado de Martha Figueroa y que se transmite por la señal de Unicable, que el periodista confesó que se había inyectado algunas vitaminas en el rostro y que estaba muy feliz con los resultados.

La revelación fue dada a conocer en la reciente emisión del programa Con Permiso.

“Nombre, ayer picaron esta donde ya. Sí, yo no lo niego, me fui a que rellenarán pues oye. Ahorita todavía no, espérese a dos semanas, voy a venir y Jorge Ugalde se va a ver viejo junto a mí”, declaró el conductor de espectáculos estrella de Televisa, quien meses atrás fue duramente criticado por vacunarse contra el COVID-19 en Estados Unidos.

Pepillo Origel, listo para retirarse del mundo del espectáculo

El periodista asegura que no quiere verse viejo en televisión, por esa razón se retira.

Todo parece indicar que el conductor y dueño de una famosa marca de vinos está listo para alejarse definitivamente del mundo de la farándula, pues considera que está en el momento justo y su mayor anhelo es recuperar el tiempo perdido con su familia.

“Siento que ya es momento de dejarle los lugares a la gente nueva, a los jóvenes que van llegando y están luchando para darse a conocer. Yo ya tengo muchos años, hice de todo, ya llegué y ya estuve, así que creo que es el momento correcto”, declaró Pepillo Origel en una entrevista exclusiva que ofreció a la revista TVyNovelas en mayo pasado.

¿Cuántos años tiene Juan José Origel?

Hoy en día, él es considerado un ícono del periodismo de espectáculos en México.

Pepillo Origel nació el 14 de septiembre de 1947, por lo que ahora tiene 75 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el periodista y conductor de televisión originario de León, Guanajuato inició en 1996 y hoy en día es considerado una de las personalidades más emblemáticas de Televisa.

