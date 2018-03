Pepillo Origel le dice adiós a Televisa y se va a otra televisora

Pepillo Origel le dice adiós a Televisa

Pepillo Origel le dice adiós a Televisa y se ¡cambia de televisora!, así lo confirmó el famoso conductor tras el término del programa ‘Hacen y Deshacen’ para anunciar con bombos y platillos que se ira solo por un rato a colaborar al programa ‘Suelta la Sopa VIP’ de la cadena televisiva ‘Telemundo’ en Miami.

Televisa fue notificada antes de que Pepillo Origel, el exconductor de 'La oreja' aceptara el proyecto de 'Suelta la Sopa VIP' en Telemundo del vecino país, el cual solo durará de enero a marzo, para posteriormente regresar a Televisa, la cadena televisiva que lanzó a Pepillo Origel al estrellato, para seguir con los proyectos.

‘Yo avisé a Televisa que venía para acá y me dijeron si'

‘Yo avisé a Televisa que venía para acá y me dijeron si, que no había problema porque se acabó mi programa de Hacen y Deshacen. Me dijeron que en abril empiezo con otro programa así que tengo de enero a marzo sin hacer nada y me salió esta chamba acá y pues yo pues encantado de la vida’, platicó Pepillo Origel antes de decirle adiós a Televisa y llegar a Telemundo.

Paseando por Miami este dominguito!! Una publicación compartida por Juan Jose Origel (@juanjoseorigel) el Ene 14, 2018 at 11:31 PST

Pepillo Origel le dice adiós de Televisa, pero solo será temporal, ya que el conductor participará en ‘Suelta la Sopa VIP’ de Telemundo y afirma que 'Suelta la Sopa VIP' no es igual al programa 'Suela la Sopa' que sale a diario si no que es un programa especial, con invitados especiales que irán al programa a platicar sobre algún tema.

DESPEDIDO DE TELEVISA

En junio del 2017 medios de comunicación afirmaron que el contrato de Pepillo Origel con Televisa terminaba, lo que desató toda clase de rumores.

'Es triste que de la noche a la mañana te digan que hasta aquí llegaste'

“Es que es triste para todos los que hemos estado tantos años, que de la noche a la mañana te digan que hasta aquí llegaste, cuando ha sido una cosa que trabajaste todo el tiempo”, dijo Pepillo Origel cuando fue despedido de Televisa.

Pepillo Origel comentó que sigue incrédulo ante lo ocurrido, “Te avisan entonces te preguntas qué pasa, qué sucede en una empresa a la que tú le tienes tanto cariño, de tanto tiempo y de tantos años, la verdad es que yo no tengo ninguna queja porque a mí me han tratado muy bien y bendito sea Dios lo que tengo lo tengo gracias a Televisa, la verdad, no estoy en contra ni dolido ni nada, pero sí me genera sentimiento la verdad porque sí se siente muy feo”.

Y es que su contrato de exclusividad terminaba en dicho mes y aunque dice que si ha tenido propuestas de trabajo, el deseaba quedarse en su programa ‘Hacen y Deshacen’.

PEPILLO ORIGEL Y PATI CHAPOY EN VENTANEANDO

Ante el término de su contrato con Televisa en junio del 2017, Pepillo Origel, ahora conductor de ‘Suelta la Sopa VIP’, afirmó en su momento que acudiría a TV Azteca, con Pati Chapoy, quien en varias ocasiones lo ha invitado a unirse a su programa.

La primera emisión del programa Ventaneando de TV Azteca fue graba con Pepillo Origel, Martha Figueroa, Pedro Sola y la líder hasta el momento, Pati Chapoy.