Pepillo Origel habla del HOMBRE que le tomó fotos íntimas ¡Escándalo!

El presentador Juan José “Pepillo” Origel ha causado revuelo en las redes sociales, luego de que salieran a la luz, algunas fotos intimas de él, por lo que después de guardar silencio decidió dar la cara y hablar del tema.

Fue el pasado fin de semana que Pepillo Origel fue tendencia en Twitter porque se difundió una fotografía en la que lucía una camiseta bastante desgastada y aunque ese fue un motivo que lo convirtió en objeto de memes.

Pero lo que más dio de qué hablar fue otro detalle: resulta que en el horno de su cocina se reflejaron las piernas del hombre que le habría tomado la foto, y que solo traía puestos unos calzoncillos.

Pepillo Origel me representa los domingos, buscando morralla para ir a comprar menudo mientras veo En Familia con Chabelo #FelizDomingo pic.twitter.com/KkB98M3Wo3 — Valentíno Rhoy (@VRHOY_33) June 7, 2020

En las redes sociales la imagen se ha viralizado, por lo que las dudas se desataron entonces respecto de quién sería el hombre que acompañaba a "Pepillo", es por eso él comentó que haría un en vivo para aclarar el hecho de las fotos, pero al final el popular conductor evitó hacer más referencia al asunto.

“No quiero hablar del caso porque no viene al caso”.

Martha Figueroa fue quien acudió a visitarlo el fin de semana, para hacer una especie de versión más corta de su programa Con Permiso, ahí mismo Pepillo Origel dijo que sí deseaba agradecer a la gente que le ha escrito y demostrado cariño y solidaridad.

"Más de 40 años me avalan, más de 40 años trabajando para ustedes, me dicen cosas tan bonitas".

En parte de las aclaraciones, Martha Figueroa le preguntó sobre la camiseta desgastada con la que apareció en la imagen, preguntándole ¿Por qué duermes en harapos?, por lo que Origel contestó: La voy a rifar porque me la piden para el museo de las celebridades", dijo entre risas. "No se crean, no la puedo rifar porque es mi camiseta.

¿Quién es el hombre de las piernas que aparece en las fotos?

De nueva cuenta Pepillo Origel evadió dar una respuesta clara y prefirió bromear: Pues del pollo, iba a hacer un pollo al horno ¿no vieron las piernitas? así como lo oyen.

Por último, Pepillo Origel insistió en que se siente muy agradecido por las muestras de apoyo y el cariño de la gente: No tengo con qué pagarles, solamente decirles muchas gracias.