Pepillo Origel grita de dolor cuando le INYECTAN la cara

“Pepillo” Juan José Origel grita de dolor cuando le INYECTAN la cara

Juan José Origel mejor conocido como “Pepillo”, de 65 años decidió abrir su propio canal de YouTube con el que ha querido estar más en contacto con todo su público, y ha contado anécdotas muy interesantes de su vida profesional; sin embargo ahora sorprendió al mostrarse auténtico como es, en el proceso de inyectarse bótox, sustancia que ayuda a la eliminación de las arrugas faciales.

El procedimiento del ex condutor de Televisa corrió a cargo del doctor Luis Moya, y al inicio del video de 2 minutos, Pepillo comenta: ”Él, dentro de todo, tiene buena mano para poner el bótox, hace mucho que no venía. A todo mundo le da miedo, le asustan los piquetes, a mí todavía me duele pero aquí estoy listo".

El conductor Juan José Origel, dijo que antes de la aplicación, ya le habían puesto una pomada anestésica: "Para que no haya gritos, pero de todos modos voy a gritar, entonces no se preocupen porque sí duele, hay partes en las que no te duele nada y otras donde te truena, pero ni modo, la belleza cuesta".

Ahí comenzó el proceso de las inyecciones a lo largo del rostro causándole dolor a Pepillo Origel en algunas zonas como arriba de las cejas y la frente, a la vez que el doctor explicaba "esto dura 4 meses", y le dio los cuidados que debía tener tras este procedimiento: "No te puedes acostar en 4 horas, no puedes hacer ejercicio físico el día de hoy, te tengo que revisar en 2 semanas".