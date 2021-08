El periodista de espectáculos Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, fue hospitalizado y operado de emergencia debido a una hernia. Su ingreso inesperado a la clínica se dio en León, Guanajuato.

A través de un mensaje grabado, el conocido reportero se dejó ver en una camilla sujeto a suero intravenoso y una bata quirúrgica, lo que provocó preocupación entre la farándula mexicana.

“Estoy en León, de urgencia me operaron de una hernia. Tenía una hernia y luego el doctor me operó, y a la hora de que me abre, tenía otra. dos por uno, también me convino”.