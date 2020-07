Pepillo Origel expone ÍNTIMA foto de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo

El periodista Juan José Origel ha vuelto a causar fueror en las redes sociales, ya que recientemente publicó un íntimo recuerdo junto a la pareja Biby Gaytán y Eduardo Capetillo cuando eran jóvenes.

Tal parece que el famoso conductor de espectáculos revisó su baúl de los recuerdos, pues fue así como compartió una íntima fotografía al lado de la pareja más querida del espectáculo: Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

La íntima foto de Pepillo Origel con los Capetillo

En esta ocasión Pepillo Origel recordó un valioso momento junto a la pareja cuando eran jóvenes e hizo recordar a sus seguidores aquella época en que la actriz y cantante se involucraba en proyectos artísticos.

Como era de esperarse en las redes sociales se desató la euforia por parte de los fans de las tres celebridades y es que a través de su cuenta oficial de Instagram el periodista compartió la imagen junto a Biby y Eduardo, la cual ya tiene más de veinte mil me gustas y cientos de comentarios, en los que elogian que el periodista no ha cambiado ni un poquito con el paso de los años.

Hay que destacar que en la publicación varios internautas dejaron sus comentarios de esta manera por resaltar algunos: “Por ti no pasan los años Juan Jose ! Que padre!", "Que admirable es usted. Conserva las amistades no por su carrera si no, por su carisma, bendiciones", "Que barbaridad todo lucen genial, igualitos", "Que onda con @bibygaytan esta IDÉNTICA si no es que mejor, que nos pase los tips!!! Tu también Pepillo más guapo y Capetillo pues también", entre muchos otros.

TE PUEDE INTERESAR: Pepillo Origel: Su pareja revela íntimas imágenes del conductor (FOTOS)

Cabe destacar que entre los fieles fanáticos del comunicador de Televisa, se apareció Lyn May, comentando algunos emojis de corazón para demostrar que siempre está pendiente de las publicaciones de Pepillo y que siempre lo apoya incondicionalmente.