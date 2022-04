Pepillo Origel estalla ante rumores de romance con Eduardo Verástegui

El periodista rompió el silencio sobre los rumores de romance revelados en Chisme No Like.

Patti Limón desató la polémica al revelar en entrevista exclusiva para Chisme No Like que Eduardo Verástegui sostuvo un romance con Pepillo Origel en el pasado. Horas más tarde, el periodista de espectáculos negó rotundamente dichas declaraciones y arremetió contra el programa conducido por Elisa Beristain y Javier Ceriani.

De acuerdo a lo declarado por la youtuber de espectáculos, el actor y activista católico recurrió a este romance para cobrar relevancia en el mundo del espectáculo, mientras que el conductor de Televisa presumía su amorío nacido en Acapulco con su círculo de amigos.

“Sé de muy buena fuente que es una persona que es arribista, que es convenenciero, intenta llegar arribas a través de las personas que son importantes… Pepillo fue uno de los primeros que estuvo en romance con Eduardo, lo sé de muy buena fuente”, aseguró Patti Limón.

Desmiente rumores de romance con Eduardo Verástegui

El periodista asegura que ya no le toma importancia a los rumores que inventan sobre su vida amorosa.

Tal y como te mencionamos al principio, el periodista de espectáculos compartió un video en su canal de YouTube para hablar sobre el tema. En primera instancia, él negó rotundamente que en el pasado tuviera una relación sentimental con Eduardo Verástegui, y finalmente aseguró que ya no le tomará importancia a los “chismes” que invente acerca de su persona.

“Yo ya no estoy ni para pleitos ni nada, si dicen de mí lo que quieran decir, que digan misa, a mí ya no me importa, yo ya estoy en otro mundo… Ya ni me molesta, ni nada de nada… no hagan caso, pero eso que dijeron de mí, no es cierto”, declaró muy enojado Pepillo Origel.

¿Cuántos años tiene Pepillo Origel?

Hoy en día, es uno de los reporteros más controversiales de la farándula mexicana.

La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad que Pepillo Origel tiene 74 años de edad, esto debido a que nació el 14 de septiembre de 1947 en la ciudad de León, Guanajuato. En lo que respecta a su carrera artística, ésta inició en 1996 y hoy en día es una de las personalidades más emblemáticas de Televisa.

Fotografías: Redes Sociales