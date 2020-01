Pepillo Origel es el NUEVO conductor de "Hoy" (VIDEO)

En conductor Pepillo Origel, quien ha logrado consolidarse en el mundo del espectáculo por haber participado en diversos programas de televisión, reveló en una entrevista que dejaría el medio de la farándula, pues su trabajo en la pantalla chica había concluido.

Sin embargo, Pepillo Origel se presentó en el programa “Hoy” revelando algo inesperado, pues el conductor anunció su presencia en el foro de Televisa para tener una sección todos los miércoles.

Te puede interesar: Juan José Origel, conductor de Televisa ¿murió?

Pepillo Origel estuvo muy emocionado por formar parte del programa “Hoy” de Televisa, y aprovechó la oportunidad para comentar sobre la entrevista donde dijo que se retiraría de los medios.

“No es que me retire, pues de pronto dices ya es tiempo de hacer una vida de estar muchos años de estar aquí, pero yo no me puedo negar a Magda a la productora, porque de una manera tan cariñosa me hice la invitación de estar aquí”.

PEPILLO ORIGEL CONFIESA QUE SE UNE A “HOY”

El conductor Pepillo Origel estuvo mencionando que no pudo negarse a la invitación de la productora del programa “Hoy” Magda Rodríguez, y que estará en el foro del matutino todos los miércoles para entretener a las familias mexicanas.

Origel confesó a los conductores de Televisa que seguirá en el programa “Con permiso” junto con Martha Figueroa, pues a pesar de que piensa en el retiro de los medios, por lo pronto disfrutará de trabajar en el programa “Hoy” y de su proyecto en la pantalla chica.

Los usuarios al saber de la participación de Pepillo Origel en el programa de Televisa, han mencionado que están muy emocionados de ver al conductor en el foro del matutino, pues como recordamos durante algunos años tuvo un proyecto muy famoso en la televisión.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.